„Gol de copii și juniori”  Ovidiu Burcă , dezamăgit de jocul Oțelului în meciul cu Sepsi, 0-2 » Ce spune despre un viitor transfer

Sepsi - Oțelul Galați 2-0. Ovidiu Burcă (44 de ani) a tras primele concluzii după meciul de la Sf. Gheorghe.

Noul antrenor s-a declarat dezamăgit de greșelile elevilor săi de la faza primului gol, fază explicată de acesta în analiza video.

Cu eșecul de astăzi, gălățenii au ajuns la 6 meciuri consecutive fără victorie în Liga 1.

Sepsi - Oțelul 2-0. Ovidiu Burcă: „E foarte supărător pentru mine”

„Știau foarte bine că e o echipă care la faze ca acestea joacă repede, n-au fost pregătiți, e foarte supărător pentru mine un astfel de gol.

În rest, avem nevoie de ceva timp să așezăm un pic jocul, aș fi vrut mai multă personalitate în prima repriză, dar nu trebuie să primim gol că să începem să jucăm.

Știam lucrul ăsta, le-am arătat la analiza video pe care am făcut-o, știam că e o echipă care execută repede, trebuie să stăm în fața mingii, o astfel de minge nu are cum să te surprindă.

Nu mai contează, în fotbal trebuie să fii eficient, noi astăzi n-am fost. Dacă a fost un meci în care statistica a fost în favoarea ta și n-ai câștigat, înseamnă că n-ai făcut ceva bine”, a declarat Ovdiu Burcă după meci, la Prima Sport.

Ovidiu Burcă, despre transferul unui atacant și meciul cu Gloria Buzău

Noul tehnician al Oțelului a vorbit despre aducerea unui atacant, dar nu dezvăluie numele până ce transferul nu este complet:

„Sperăm ca săptămâna viitoare să închidem cu atacantul cu care suntem în discuții, n-aș vrea să vorbesc, avem și mulți jucători accidentați, vedem.

Va fi un meci foarte greu (n.r. - cu Gloria Buzău), cum sunt, de altfel, toate meciurile în prima ligă, dar trebuie să analizăm ce n-am făcut bine azi, iar, cu multă muncă și seriozitate, sperăm ca într-un timp foarte scurt să putem să producem și rezultate.

Încă sunt marcat de acest joc, dar au fost și lucruri bune, nu putem să negăm lucrul ăsta, dar în momentul în care le arăți niște lucruri... Ăsta e gol de copii și juniori”.

Ahmed Bani, despre joc și colaborarea cu Ovidiu Burcă

Fostul elev a lui Burcă de la Dinamo a vorbit acum despre colaborarea cu acesta, dar într-o altă tabără:

„Nu ne-a ieșit ce am pregătit. Chiar dacă am arătat un fotbal bun, din păcate am pierdut. Niciun meci nu va fi ușor. Nu mai contează ce a fost, sper să fie aici foarte bine.

Am mai lucrat cu el, îmi place foarte mult ce facem la antrenament, ce facem la jocuri, sper să mă acomodez cât mai bine și să fie din ce în ce mai bine”, a declarat Bani, la finalul partidei.