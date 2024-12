El a salvat-o pe fetița lui Olsen! GOLAZO.ro l-a găsit pe bărbatul care a sărit în Herăstrău și l-a scos din apă pe copilul dinamovistului

Zilele trecute, fiica lui Patrick Olsen, fotbalist la Dinamo, a fost salvată de la înec de un bărbat care a reacționat imediat ce a văzut copilul căzut în Lacul Herăstrău.

GOLAZO.ro l-a găsit pe salvator: se numește Oleg Solomitchi, are 50 de ani, e din Republica Moldova, dar e stabilit de peste 20 de ani în România.

El a povestit incredibilul episod din Herăstrău și dialogul purtat ulterior cu Olsen

După ce soția lui Oleg Solomitchi a postat pe Facebook articolul GOLAZO.ro în care Olsen spunea că îl caută pe salvator să îi mulțumească, GOLAZO.ro a reușit să intre în contact cu cel care a avut curaj și prezență de spirit să intervină la întâmplarea din Herăstrău.

GOLAZO.ro l-a găsit pe salvatorul fetiței dinamovistului Patrick Olsen: „Am făcut ceea ce ar fi făcut orice om”

Bună ziua, domnule Solomitchi ...

Bună ziua, mulțumesc pentru telefon. Știu de ce m-ați sunat…

Da, a fost acea întâmplare din Herăstrău, iar Patrick Olsen a ținut să dea de dumneavoastră…

Am reușit să vorbim. Mi-a transmis un mesaj frumos de mulțumire. Familia lui e bine, în Danemarca. E bine totul acum. M-au contactat și de la club, de la Dinamo. Le mulțumesc, dar am făcut ceea ce ar fi făcut orice om.

Refacem puțin filmul evenimentelor, vă rugăm?

Eram în pauza unui seminar și ieșisem la o plimbare în parc. Am văzut de la distanță, cam 50 de metri, un cărucior în apă și două doamne care se agitau. Am alergat și am văzut care era problema, un cărucior în apă, multe lucruri și copilul.

Locul în care se afla Oleg în momentul în care a auzit țipetele

Soția lui Patrick era și ea în apă?

Da, da! Dar era șocată, e greu să ai reacții corecte în astfel de momente. Nu reușea să ajungă la copil. Am încercat, inițial, să o ajut de pe mal, cu mâna, dar nu reușeam nici eu. Așa că mi-am dat jos geaca și am sărit în apă.

Locul în care bărbatul de 50 de ani a sărit în apă și a salvat-o pe fetița lui Patrick Olsen

Cât a fost nevoie să intrați?

Până peste brâu. Am scos copilul și am ajutat-o pe doamna Olsen, care s-a dus repede cu copilul la un restaurant din apropiere, pentru că afară era rece, o problemă pentru copil. A rămas o a doua doamnă și au mai venit doi băieți. Am scos lucrurile, m-au ajutat să scot și căruciorul, apoi am ieșit și eu. Am plecat la fiul meu repede să mă schimb că și eu eram pe jumătate ud.

V-ați nimerit la fix și ați dat dovadă de mult spirit civic.

Așa e. Dar, repet, probabil orice om era în zonă ar fi procedat la fel. Așa e normal!

Ziceați că v-au contactat de la club, de la Dinamo?

Da, da. Eu nu sunt microbist, mai degeabă sunt cu baschetul, că am și jucat. Dar dacă va fi să fiu invitat la un meci, vă dați seama că e frumos să onorez invitația.