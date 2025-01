Patronul de la FCSB nu l-a iertat pe Daniel Popa (29 de ani), după ratările din meciul cu UTA Arad.

Finanțatorul a anunțat că va aduce un nou atacant la echipă, dar a vorbit și despre următorul meci al roș-albaștrilor, cu Manchester United.

FCSB s-a impus la Arad, scor 1-0, grație golului marcat de Florin Tănase în minutul 63, în urma unui penalty controversat.

Patronul FCSB, convins după victoria cu UTA Arad

La finalul partidei, finanțatorul a afirmat că nu l-a mulțumit jocul echipei sale, dar este de părere că penalty-ul primit de FCSB a fost dictat în mod corect.

„Sunt mulțumit, omenește da. Ce, mai mare penalty decât ăsta nu există. Îi ia piciorul clar, ce? Cică penalty nedrept. Am fost mulțumit de meciul cu Sibiul, unde nu am câștigat.

Acum nu sunt mulțumit de joc. Noi am controlat jocul, e adevărat, trebuia să câștigăm mult mai lejer cu o echipă ca UTA”, a spus Becali la Fotbal Club, pe Digi Sport.

Daniel Popa, luat în vizor. FCSB va aduce atacant

Continuând, Gigi Becali i-a criticat pe Daniel Popa și pe Juri Cisotti după prestațiile din meciul cu UTA și a dezvăluit că va aduce un nou atacant la echipă:

„Nu am câștigat mai clar pentru că în prima repriză, am avut doi jucători care, unul mai bine îl lăsam în afara lotului. Cisotti nici nu știam că e în teren. Mai așteptăm câteva meciuri. Noi încercăm, dăm bani pe ei și vedem.

Dacă nu te demarci să primești mingea, înseamnă că îți este frică și atunci alergi de nebun pe teren.

Neaparat trebuie. Aduc atacant, noi nu avem atacant. Dacă nu e Bîrligea, noi nu mai avem atacant. I-am zis și lui Meme: «Hai să găsim un atacant, că suntem praf în atac»

Popa, ce fotbalist e? Nu are alură de fotbalist. Nu pot să îmi dau seama. Dă-i gol ca să faci meciul echipei ușor. Chiar atât de slab să fii?

Un jucător care mie îmi place este Politic, de la Dinamo. E fotbalist. Dar nu-l poți lua. Nu cred, au o politică foarte inteligentă.

Trebuie neapărat să luam titlul. Mai iau doi jucători că nu sunt fraier, nu îmi convine”.

FCSB schimbă tactica pentru meciul cu Manchester United

Finanțatorul roș-albaștrilor a vorbit și despre meciul decisiv din Europa League, anunțând că echipa sa va schimba abordarea contra gigantului englez.

Manchester United a învins Fulham, scor 1-0, înaintea partidei cu FCSB

„ Să câștige cu Fulham, o să-i batem noi. O să avem o formulă, cum nu am jucat niciodată. Nu pot să vă spun. Nu avem jucători de anvergură .

Trebuie să ai talie cu ăștia. Dacă nu ai forță, nu ai nicio șansă cu ei. Cu Băluță și cu Ștefănescu nu ai nicio șansă.

Merg la meci pentru că am convingerea că vom câștiga. Eu mă duc că am convingerea asta. Voi nu credeți, dar Dumnezeu face lucruri minunate. Cum am cerut pentru PAOK: «Dă-mi PAOK ca să merg la Sfântul Dimitrie».”, a încheiat Becali.

FCSB - Manchester United se joacă joi, 30 ianuarie, de la ora 22:00.

Partida va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro dar și în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1.