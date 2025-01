Replica lui Tănase Jucătorul lui FCSB despre „penalty-ul soft”, transformat în meciul cu UTA Arad: „Felicitări că știu engleză”

UTA Arad - FCSB 0-1. Marcatorul unicului gol, Florin Tănase (30 de ani), a vorbit despre victorie și penalty-ul controversat.

Atacantul campioanei crede că faze similare s-au întâmplat și la alte meciuri, unde adversarii lor din fruntea clasamentului au primit penalty.

Golul din această seară a fost al doilea pentru Florin Tănase, de la revenirea la FCSB.

UTA Arad - FCSB 0-1. Florin Tănase: „Le transmit să nu mai comenteze”

„A trebuit să schimbăm jocul, era nevoie să câștigăm acest meci, a fost nevoie să venim cu forțe proaspete de pe margine și ne bucurăm că am reușit să luăm cele 3 puncte.

Contează foarte mult, victoriile îți aduc un plus de încredere, nu că nu am avea destulă încredere în noi, dar sper s-o arătăm și joi împotriva unui astfel de adversar.

Cu siguranță nu vom intra pe teren cu frică, avem șansele noastre și vom juca până la final.

Legat de cei care au contestat lovitura de la 11 metri și au numit-o „soft penalty”, Tănase a răspuns:

„În primul, felicitări că știu că știu engleză puțin, soft a fost și la Cluj, și la Rapid, și la noi vreo două, dar nu s-au dat, așa că le transmit să nu mai comenteze”.

VIDEO. UTA Arad - FCSB, penalty controversat primit de campioană

Lovitura de la 11 metri a fost obținută de Musi în minutul 63, după o intrare din spate a fundașului Dussaut.