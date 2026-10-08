Atac frontal la adresa LPF Ultrașii FCSB, revoltați după ce  derby-ul cu Rapid a fost programat lunea: „Parcă scopul ar fi să nu vină nimeni” +106 foto
Peluza Nord FCSB
Superliga

Atac frontal la adresa LPF Ultrașii FCSB, revoltați după ce derby-ul cu Rapid a fost programat lunea: „Parcă scopul ar fi să nu vină nimeni”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 12:46
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 12:53
  • Peluza Nord FCSB a reacționat dur după ce derby-ul cu Rapid a fost programat într-o zi de luni.
  • FCSB - Rapid se joacă pe 26 octombrie, de la ora 21:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Ultrașii din galeria roș-albaștrilor au postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care au lansat un atac dur la adresa Ligii Profesioniste de Fotbal.

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Peluza Nord FCSB, nemulțumită de programarea derby-ului cu Rapid: „Aveți grijă să goniți și ultimii suporteri”

Fanii sunt de părere că programarea derby-ului într-o zi de luni va duce la o asistență extrem de redusă.

„FOTBALUL ROMÂNESC SE SCUFUNDĂ, DAR LPF ARE GRIJĂ SĂ GONEASCĂ ȘI ULTIMII SUPORTERI!

Avem un campionat tot mai slab, o echipă națională care ne arată cât de jos am ajuns și un arbitraj sufocat de controverse, greșeli scandaloase și decizii inexplicabile aproape etapă de etapă.

Fotbalul românesc pierde constant din valoare și credibilitate, dar geniile care îl conduc au găsit soluția: Derby-ul cu Rapid, luni, de la ora 21:00!

Unul dintre puținele meciuri capabile să umple un stadion este programat de parcă scopul ar fi să nu vină nimeni. Suporterii din provincie? Să-și ia concediu! Românii din diaspora? Să stea acasă! Cei care muncesc marți dimineață? Problema lor! Important este să fie mulțumite televiziunile.

Vă plângeți că dispar spectatorii, dar faceți tot posibilul să-i alungați. Ați transformat fotbalul într-un produs tot mai slab, arbitrat controversat și programat împotriva propriilor suporteri. Fotbalul fără suporteri nu este fotbal. Este doar un program TV prost, în care interesele televiziunilor contează mai mult decât oamenii din tribune.

Felicitări, LPF! La cât de jos a ajuns fotbalul românesc, măcar aveți grijă să nu mai fie nimeni pe stadion care să vadă dezastrul!” se arată în comunicatul Peluzei Nord de la FCSB.

Asistența ultimelor 5 derby-uri FCSB - Rapid:

  • FCSB - Rapid 2-1, 21 decembrie 2025 - 30.903 spectatori
  • Rapid - FCSB 2-2, 17 august 2025 - 26.871
  • Rapid - FCSB 1-2, 27 aprilie 2025 - 12.419 (meciul s-a jucat în Giulești)
  • FCSB - Rapid 3-3, 16 martie 2025 - 26.385
  • Rapid - FCSB 0-0, 2 martie 2025 - 30.823
45.143 de spectatori
au fost în tribune la meciul FCSB - Rapid 0-0, jucat pe 27 octombrie 2024. A fost a doua cea mai mare asistență din sezonul 2023/2024. Partida a fost depășită de duelul FCSB - CFR Cluj la care au luat parte 54.673 de spectatori

FOTO. FCSB - Rapid 2-1, ultimul derby între cele două echipe

Darius Olaru, gol marcat în FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Darius Olaru, gol marcat în FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+106 Foto
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Program complet al etapelor 13-14 din Superliga

Etapa 13

  • 23 octombrie 2026, ora 18:00 — FC Botoșani – Petrolul
  • 23 octombrie 2026, ora 21:00 — Corvinul Hunedoara – U Cluj
  • 24 octombrie 2026, ora 18:00 — Csikszereda – FC Voluntari
  • 24 octombrie 2026, ora 21:00 — CFR Cluj – Dinamo
  • 25 octombrie 2026, ora 16:30 — FC Argeș – UTA Arad
  • 25 octombrie 2026, ora 19:00 — Sepsi – U Craiova
  • 26 octombrie 2026, ora 18:00 — Farul Constanța – Oțelul Galați
  • 26 octombrie 2026, ora 21:00 — FCSB – Rapid

Etapa 14

  • 30 octombrie 2026, ora 20:30 — Petrolul – CFR Cluj
  • 31 octombrie 2026, ora 15:30 — Oțelul Galați – Sepsi
  • 31 octombrie 2026, ora 18:00 — FC Voluntari – Farul Constanța
  • 31 octombrie 2026, ora 21:00 — Dinamo – UTA Arad
  • 1 noiembrie 2026, ora 18:00 — U Craiova – FC Botoșani
  • 1 noiembrie 2026, ora 21:00 — U Cluj – FCSB
  • 2 noiembrie 2026, ora 18:00 — Corvinul Hunedoara – FC Argeș
  • 2 noiembrie 2026, ora 21:00 — Rapid – Csikszereda

Clasamentul în Superliga

LocEchipăMeciuriPuncte
1Dinamo1023
2Rapid1021
3U Craiova1020
4Petrolul1019
5U Cluj915
6Farul Constanța1014
7Corvinul1013
8CFR Cluj913
9Sepsi1013
10UTA Arad1012
11FCSB1012
12FC Botoșani1011
13FC Argeș1011
14Oțelul Galați1010
15FC Voluntari108
16Csikszereda101

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