Atac frontal la adresa LPF Ultrașii FCSB, revoltați după ce derby-ul cu Rapid a fost programat lunea: „Parcă scopul ar fi să nu vină nimeni”

Peluza Nord FCSB a reacționat dur după ce derby-ul cu Rapid a fost programat într-o zi de luni.

a reacționat dur după ce derby-ul cu Rapid a fost programat într-o zi de luni. FCSB - Rapid se joacă pe 26 octombrie, de la ora 21:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Ultrașii din galeria roș-albaștrilor au postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care au lansat un atac dur la adresa Ligii Profesioniste de Fotbal.

Peluza Nord FCSB, nemulțumită de programarea derby-ului cu Rapid: „Aveți grijă să goniți și ultimii suporteri”

Fanii sunt de părere că programarea derby-ului într-o zi de luni va duce la o asistență extrem de redusă.

„FOTBALUL ROMÂNESC SE SCUFUNDĂ, DAR LPF ARE GRIJĂ SĂ GONEASCĂ ȘI ULTIMII SUPORTERI!

Avem un campionat tot mai slab, o echipă națională care ne arată cât de jos am ajuns și un arbitraj sufocat de controverse, greșeli scandaloase și decizii inexplicabile aproape etapă de etapă.

Fotbalul românesc pierde constant din valoare și credibilitate, dar geniile care îl conduc au găsit soluția: Derby-ul cu Rapid, luni, de la ora 21:00!

Unul dintre puținele meciuri capabile să umple un stadion este programat de parcă scopul ar fi să nu vină nimeni. Suporterii din provincie? Să-și ia concediu! Românii din diaspora? Să stea acasă! Cei care muncesc marți dimineață? Problema lor! Important este să fie mulțumite televiziunile.

Vă plângeți că dispar spectatorii, dar faceți tot posibilul să-i alungați. Ați transformat fotbalul într-un produs tot mai slab, arbitrat controversat și programat împotriva propriilor suporteri. Fotbalul fără suporteri nu este fotbal. Este doar un program TV prost, în care interesele televiziunilor contează mai mult decât oamenii din tribune.

Felicitări, LPF! La cât de jos a ajuns fotbalul românesc, măcar aveți grijă să nu mai fie nimeni pe stadion care să vadă dezastrul!” se arată în comunicatul Peluzei Nord de la FCSB.

Asistența ultimelor 5 derby-uri FCSB - Rapid:

FCSB - Rapid 2-1, 21 decembrie 2025 - 30.903 spectatori

Rapid - FCSB 2-2, 17 august 2025 - 26.871

Rapid - FCSB 1-2, 27 aprilie 2025 - 12.419 (meciul s-a jucat în Giulești)

(meciul s-a jucat în Giulești) FCSB - Rapid 3-3, 16 martie 2025 - 26.385

Rapid - FCSB 0-0, 2 martie 2025 - 30.823

45.143 de spectatori au fost în tribune la meciul FCSB - Rapid 0-0, jucat pe 27 octombrie 2024. A fost a doua cea mai mare asistență din sezonul 2023/2024. Partida a fost depășită de duelul FCSB - CFR Cluj la care au luat parte 54.673 de spectatori

FOTO. FCSB - Rapid 2-1 , ultimul derby între cele două echipe

Program complet al etapelor 13-14 din Superliga

Etapa 13

23 octombrie 2026, ora 18:00 — FC Botoșani – Petrolul

23 octombrie 2026, ora 21:00 — Corvinul Hunedoara – U Cluj

24 octombrie 2026, ora 18:00 — Csikszereda – FC Voluntari

24 octombrie 2026, ora 21:00 — CFR Cluj – Dinamo

25 octombrie 2026, ora 16:30 — FC Argeș – UTA Arad

25 octombrie 2026, ora 19:00 — Sepsi – U Craiova

26 octombrie 2026, ora 18:00 — Farul Constanța – Oțelul Galați

26 octombrie 2026, ora 21:00 — FCSB – Rapid

Etapa 14

30 octombrie 2026, ora 20:30 — Petrolul – CFR Cluj

31 octombrie 2026, ora 15:30 — Oțelul Galați – Sepsi

31 octombrie 2026, ora 18:00 — FC Voluntari – Farul Constanța

31 octombrie 2026, ora 21:00 — Dinamo – UTA Arad

1 noiembrie 2026, ora 18:00 — U Craiova – FC Botoșani

1 noiembrie 2026, ora 21:00 — U Cluj – FCSB

2 noiembrie 2026, ora 18:00 — Corvinul Hunedoara – FC Argeș

2 noiembrie 2026, ora 21:00 — Rapid – Csikszereda

Clasamentul în Superliga

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Dinamo 10 23 2 Rapid 10 21 3 U Craiova 10 20 4 Petrolul 10 19 5 U Cluj 9 15 6 Farul Constanța 10 14 7 Corvinul 10 13 8 CFR Cluj 9 13 9 Sepsi 10 13 10 UTA Arad 10 12 11 FCSB 10 12 12 FC Botoșani 10 11 13 FC Argeș 10 11 14 Oțelul Galați 10 10 15 FC Voluntari 10 8 16 Csikszereda 10 1

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