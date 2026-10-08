Și-au făcut propriul Ultimate Team FOTO. Metoda inedită prin care o secție de poliție încearcă să dea de urma suspecților. Inspirație dintr-un joc video +6 foto
Suspecții căutați de o secție de poliție din Anglia, transformați în carduri EA Sports FC (Instagram @ hertspolice / fotomontaj GOLAZO.ro)
Esports

Și-au făcut propriul Ultimate Team FOTO. Metoda inedită prin care o secție de poliție încearcă să dea de urma suspecților. Inspirație dintr-un joc video

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 11:13
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 11:13
  • O secție de poliție din Anglia a găsit o metodă neobișnuită de a-i face pe suspecții căutați mai ușor de recunoscut: i-a transformat în carduri inspirate din Ultimate Team, modul celebru din EA Sports FC.
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Hertfordshire Constabulary a publicat pe rețelele sociale o serie de imagini construite după modelul cardurilor din cea mai populară serie de jocuri video de fotbal.

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Suspecții căutați de o secție de poliție din Anglia, transformați în carduri EA Sports FC

În loc de poziție, rating și atribute, fiecare „card” conține fotografia persoanei, vârsta, infracțiunile pentru care este căutată și ultimele informații despre locul în care ar putea fi găsită.

Scopul este cât se poate de serios: poliția vrea informații de la public care să ajute la localizarea suspecților. Printre persoanele prezentate se află Robert Rees, Hughie Cook, Andrew Cini, Perumal Naidoo și Gary West.

Gary West (41 de ani). Căutat pentru: reîncarcerare. Legături cu: Broxbourne (FOTO: Instagram @hertspolice)
Gary West (41 de ani). Căutat pentru: reîncarcerare. Legături cu: Broxbourne (FOTO: Instagram @hertspolice)

Galerie foto (6 imagini)

„Iată 5 «carduri» pe care încercăm să le recuperăm în Hertfordshire. I-ați văzut? Sunați la 999” (FOTO: Instagram @hertspolice) Robert Rees (34 de ani). Căutat pentru: hărțuire și încălcarea unei hotărâri judecătorești. Legături cu: Hemel Hempstead (FOTO: Instagram @hertspolice) Hughie Cook (22 de ani). Căutat pentru: deținerea unui obiect tăios într-un loc public. Legături cu: Borehamwood (FOTO: Instagram @hertspolice) Andrew Cini (45 de ani). Căutat pentru: reîncarcerare. Legături cu: Hatfield (FOTO: Instagram @hertspolice) Perumal Naidoo (65 de ani). Căutat pentru: neprezentarea la proces. Legături cu: Bishop's Stortford (FOTO: Intagram @hertspolice)
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„Derulați pentru a vedea cele mai căutate «carduri» din Hertfordshire. Puteți raporta informații online, puteți vorbi cu un operator din Centrul nostru de comunicații prin chatul online sau puteți suna la numărul pentru situații non-urgente 101.

Alternativ, puteți rămâne 100% anonim contactând organizația caritabilă independentă Crimestoppers la numărul 0800 555 111 sau prin formularul lor online care nu poate fi urmărit. Pentru semnalări imediate, sunați la 999”, a scris Hertfordshire Constabulary în descrierea postării de pe Instagram.

Unul dintre „carduri” a devenit viral

Cel mai mare succes online l-a avut fotografia lui Andrew Cini, în vârstă de 45 de ani, căutat pentru reîncarcerare.

Utilizatorii rețelelor sociale au remarcat asemănarea lui cu wrestlerul CM Punk, iar Drew McIntyre, rivalul acestuia din WWE, a distribuit fotografia și a folosit comparația pentru a-și „înțepa” adversarul.

„Punk de la începutul acestei rivalități”, a scris McIntyre pe contul său de pe platforma X.

CM Punk (Foto: IMAGO) CM Punk (Foto: IMAGO)
CM Punk (Foto: IMAGO)

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