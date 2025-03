„Atenție, Cineva ne provoca!”  Reacție rapidă din Peluza Nord FCSB după haosul de la protestul pro-Călin Georgescu

Duminică seară, în centrul Bucureștiului au avut loc violențe la protestul ce a urmat deciziei de a invalida candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Au fost voci care au susținut că scenele violente au fost alimentate de ultrași ai galeriilor bucureștene. Violențele au început la câteva zeci de minute după FCSB - U Craiova 1-0.

Ce spune șeful galeriei FCSB, Gheorghe Mustață? Detalii, mai jos.

Duminică seară, simpatizanții lui Călin Georgescu au protestat împotriva deciziei BEC de a-i respinge politicianului dosarul depus pentru candidatura la prezidențiale.

Începând cu ora 20:00, câteva sute de oameni au protestat într-o atmosferă tensionată, dar fără excese.

Aproape de ora 23:00 situația a escaladat. Dinspre protestatari au început să zboare către jandarmi pietre, sticle, s-au spart vitrine, a fost provocat un mic incendiu, iar o mașină a televiziunii Digi24 a fost răsturnată.

Doi jandarmi au fost răniți, înainte ca forțele de ordine să liniștească lucrurile în zonă.

Mai multe voci au susținut că tensiunile au fost alimentate de ultrași, așa cum s-a mai întâmplat și la alte proteste din trecut. „Nu se confirmă prezența ultrașilor, dar situația e dinamică, în desfășurare, vom reveni cu detalii”, a declarat în timpul evenimentelor purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei.

Imediat, a reacționat și liderul Peluzei Nord, galeria FCSB-ului, despre care s-a sugerat că ar fi ajuns în Centrul vechi imediat după meciul cu Craiova și ar fi participat la momentele violente.

Gigi Mustață: „Era un instigator”

Gheorghe Mustață a susținut că suporterii FCSB nu au ce căuta la astfel de manifestări. Dar a vorbit și despre un episod tensionat petrecut în timpul meciului chiar în peluză!

„E foarte simplu să dai vina pe cineva ... Dar eu am transmis clar: nu avem ce căuta acolo (n.r. la protestul din fața BEC)! Știm ce se întâmplă noaptea la asemenea proteste, nu vrea să cădem în cacealmaua nimănui, să fim acuzați pe nedrept. E plin de instigatori.

Am văzut ce se spune la televizor, că sunt huligani care provoacă incidente, iar noi nu vrem să fim catalogați așa. Noi, dacă ieșim, ieșim pașnic.

Atenție, astăzi am dat afară din peluză pe cineva care instiga permanent. Am avut in instigator printre noi, venea printre grupuri și zicea «Haideți la protest, haideți la protest!». A fost dat afară din peluză, pentru că instiga prea mult!”, a declarat Gigi Mustață într-un dialog cu fostul jurnalist Gabi Safta.

Gheorghe Mustață

În urmă cu două săptămâni, GOLAZO.ro i-a chestionat pe liderii galeriilor bucureștene în legătură cu poziționarea lor față de tensiunile politice.

Cei de la Dinamo și Rapid au negat ferm orice implicare în eventuale proteste. Liderul FCSB a refuzat atunci să facă vreun comentariu.