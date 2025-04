„Ni s-a anulat un penalty”  Șumudică , mesaj clar: „Noi nu facem jocurile nimănui”

CFR Cluj - Rapid 1-1, remiză care o avantajează pe rivala FCSB.

Antrenorul giuleștenilor, Marius Șumudică (54 de ani), spune că rezultatul este unul echitabil, dar crede că trebuia să aibă penalty la duelul Djokovic-Kait.

CFR Cluj și Rapid București au terminat la egalitate, scor 1-1, luni seară, în Gruia, într-o partidă din etapa #4 din play-off-ul Ligii 1.

Marius Șumudică: „Noi nu facem jocurile nimănui”

După meci, Marius Șumudică a declarat că Rapidul nu va face nicio alianță tacită cu alte cluburi din Liga 1 și își va juca șansele până la capăt, pentru a acumula cât mai multe puncte.

„Din punctul meu de vedere a fost un joc viu, disputat. Am făcut o primă repriză sub așteptări. În a doua repriză am schimbat, am trecut la un 4-4-2. Am încercat să punem mai multă presiune și ne-a ieșit.

Am avut niște ocazii rarisime și vreau să spun un singur lucru: nu trebuie să aibă sau nu cineva încredere în Șumudică, comentariile făcute de alți patroni, cu «șumudici», cu nu știu ce, pentru că Șumudică nu e al nimănui.

Rapid, cu Șumudică, nu se va da la o parte. Clar. Rapid joacă pentru Rapid. Noi nu facem jocurile nimănui .

Am venit să ne apărăm șansele, ne dorim să terminăm cât mai sus și trebuie să uităm cât mai repede acest meci.

Ne așteaptă o săptămână incredibilă cu trei meciuri: acasă cu U Cluj, apoi cu Hermannstadt, o semifinală de Cupă, apoi iar acasă cu FCSB. Trebuie să ne recuperăm”, a declarat Marius Șumudică după meci, la Prima Sport.

Suntem rapidiști de mici, suntem «șumudici» de mici, să glumim puțin. Cred că noi și FCSB suntem rapidiști Mihai Rotaru, patron U Craiova, pentru gsp.ro, înainte de meciul CFR - Rapid

FOTO Rapid a cerut penalty la contactul Kait - Djokovic

„Șumi” consideră că echipa sa ar fi trebuit să primească lovitură de la 11 metri la duelul dintre Djokovic și Kait, fază întoarsă de centralul Florin Andrei pentru o poziție de ofsaid la Dobre:

„Nu vreau să ies eu în evidență. Nu eu sunt artizanul acestui punct. Am avut șanse mai bune de a marca decât ei. Ni s-a anulat și un penalty, dar nu vreau să comentez. Nu am văzut reluări.

Din ce am văzut eu pe tabletă, mi se pare că e contact clar, dar nu știu dacă a fost ofsaid sau nu înainte, nu stau să comentez acum decizia arbitrilor.

Din punctul meu de vedere este un punct meritat și le doresc succes celor de la CFR în continuare”.

Marius Șumudică: „Vrem să câștigăm toate meciurile acasă”

Marius Șumudică sper să câștige următoarele două meciuri de acasă, contra celor de la Universitatea Cluj și FCSB, iar fanii să fie în număr cât mai mare alături de favoriții lor, pentru ca îndeplinirea obiectivului să devină realistă.

„ Le-am transmis suporterilor de la CFR că așa vom juca și cu FCSB, pe Giulești, trebuie să câștigăm.

Câștigăm pentru noi, pentru suporterii care au venit până aici. Sper ca sâmbătă să vină în număr cât mai mare și să ne susțină cu U Cluj.

E timpul ca suporterii să vină alături de echipă și să ne susțină. Au văzut foarte bine ce am primit la U Cluj, în tur, când nu ni s-a dat un penalty în minutul 90.

Suntem angrenați pe două fronturi și sperăm ca măcar printr-unul să aducem echipa înapoi în Europa după 13 ani.

Toate meciurile sunt grele în play-off. Astăzi am rezistat cu brio, împotriva unor jucători care unul contra unul poate face diferența. Asta este. Ce mă bucură cel mai mult este că am terminat meciul cu patru jucători U21 în teren, ceea ce înseamnă că Rapid are viitor”, a conchis Șumudică.

Clasament Liga 1, play-off

Echipe Meciuri Puncte 1. FCSB 4 36 2. CFR Cluj 4 34 3. Craiova 4 33 4. Dinamo 4 29 5. U Cluj 4 29 6. Rapid 4 28

VIDEO Golul lui Kait cu CFR Cluj

Citește și