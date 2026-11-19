Peres Jepchirchir (33 de ani), campioana olimpică la maraton de la Tokyo 2020 și campioana mondială din 2025, a primit o suspendare de 3 ani pentru dopaj.

Kenyana a fost depistată pozitiv cu eritropoietină (EPO), o substanță interzisă care stimulează producerea globulelor roșii și poate îmbunătăți capacitatea organismului de a transporta oxigenul.

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Atletismul mondial este zguduit de un nou caz de dopaj. Peres Jepchirchir a primit astăzi decizia Athletics Integrity Unit (AIU), organismul responsabil cu integritatea și combaterea dopajului în atletism.

Sancțiunea are consecințe importante asupra palmaresului sportivei kenyene: victoria obținută la Maratonul Sydney din august 2026 a fost anulată, iar titlul îi va reveni compatrioatei sale, Irine Cheptai.

Campioană olimpică și mondială, suspendată 3 ani! Test pozitiv înainte de Maratonul Sydney

Conform Reuters, proba care a dus la declanșarea cazului a fost recoltată în Kenya, în afara competițiilor, înaintea participării sportivei la Maratonul Sydney, desfășurat pe 30 august 2026.

Analiza probei a indicat prezența EPO, rezultatul nefavorabil fiind comunicat pe 17 septembrie 2026.

În urma acestui rezultat, Jepchirchir a fost suspendată provizoriu în octombrie, în timp ce procedura disciplinară era în desfășurare.

Inițial, sportiva a negat utilizarea substanței interzise. În cadrul unui interviu cu reprezentanții AIU, desfășurat la 17 septembrie, aceasta a declarat că nu știe cum a apărut rezultatul pozitiv.

Ulterior, însă, a semnat un document prin care a recunoscut încălcarea regulilor antidoping și a acceptat consecințele disciplinare.

Victoria de la Sydney, anulată. Irine Cheptai devine campioană

Odată cu această sancțiune, lui Jepchirchir i-a fost anulată victoria de la Maratonul Sydney din 2026.

Jepchirchir câștigase cursa din 30 august cu timpul de 2:18:31, terminând cu aproximativ trei minute și 40 de secunde înaintea următoarei clasate, Irine Cheptai.

În urma descalificării, organizatorii au anunțat că Irine Cheptai va fi declarată câștigătoarea ediției din 2026.

Noua ierarhie a podiumului feminin este:

Irine Cheptai (Kenya) – 2:22:11

Shure Demise Ware (Etiopia) – 2:22:33

Haven Hailu Desse (Etiopia) – 2:22:57

Astfel, Cheptai obține prima victorie într-o competiție din circuitul World Marathon Majors.

Ce este EPO și de ce este interzisă în atletism

Eritropoietina (EPO) este un hormon produs în mod natural de organism, în principal la nivelul rinichilor. Rolul său este de a stimula măduva osoasă să producă globule roșii.

În sportul de anduranță, precum maratonul, această substanță poate oferi un avantaj artificial. Creșterea numărului de globule roșii permite transportarea unei cantități mai mari de oxigen către mușchi, ceea ce poate îmbunătăți rezistența la efort.

Utilizarea EPO în scopul îmbunătățirii performanțelor sportive este interzisă de reglementările antidoping.

Depistarea substanței reprezintă o provocare pentru autoritățile antidoping, motiv pentru care testările în afara competițiilor au un rol esențial.

În cazul lui Jepchirchir, tocmai o astfel de testare, efectuată în Kenya, a dus la descoperirea încălcării regulamentului.

Peres Jepchirchir, palmares impresionant

La 33 de ani, Peres Jepchirchir era considerată una dintre cele mai importante fondiste ale generației sale.

Sportiva din Kenya și-a construit un palmares impresionant, cu victorii în unele dintre cele mai prestigioase competiții de alergare din lume.

Printre cele mai importante rezultate ale sale se numără:

2021 – Jocurile Olimpice de la Tokyo: medalia de aur la maraton.

2021 – Maratonul New York: locul întâi.

2022 – Maratonul Boston: locul întâi.

2024 – Maratonul Londra: locul întâi.

2025 – Campionatele Mondiale de Atletism: titlul mondial la maraton.

2026 – Maratonul Sydney: victorie ulterior anulată pentru încălcarea regulamentului antidoping.

Jepchirchir a fost și deținătoarea recordului mondial la semimaraton.

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