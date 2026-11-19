Toto Wolff (54 de ani), șeful echipei Mercedes, nu se teme de o posibilă plecare a lui Kimi Antonelli (20 de ani) la Ferrari.

Pilotul italian a devenit pe 1 noiembrie, în Mexic, cel mai tânăr campion mondial al Formulei 1, la 20 de ani și 68 de zile.

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După cucerirea titlului mondial, au apărut zvonuri potrivit cărora Mercedes l-ar putea pierde pe Antonelli în favoarea celor de la Ferrari.

Toto Wolff nu se teme că Antonelli ar putea pleca la Ferrari

Totuși, Toto Wolff a respins ferm un asemenea scenariu. Întrebat despre o posibilă plecare a lui Antonelli, șeful Mercedes a oferit un răspuns categoric:

„0,0%.Pentru că Kimi și familia sa sunt oameni loiali”, a declarat Wolff pentru Bild.

Chestionat dacă loialitatea este suficientă în lumea extrem de dură a Formulei 1, șeful Mercedes a replicat:

„În acest caz, sunt convins, da. Dar nu ne bazăm doar pe loialitate. Acest sezon a arătat că putem câștiga curse și titluri. Acesta este cel mai important lucru pentru fiecare pilot. Inclusiv pentru Kimi. El aparține Mercedes așa cum roțile aparțin unei mașini.

De aceea, după ce și-a câștigat titlul, a spus că nu-și poate imagina să piloteze pentru nicio altă echipă în afară de Mercedes”.

Antonelli, mai popular decât Schumacher în Italia

Toto Wolff crede că Antonelli poate deveni un adevărat fenomen în Italia, depășind chiar popularitatea de care s-a bucurat Michael Schumacher în anii petrecuți la Ferrari

„Absolut! La urma urmei, e italian. Prin naturalețea și rezultatele sale, Kimi a reușit să cucerească publicul italian.

Deși Ferrari rămâne echipa lor de suflet, italienii l-au primit cu brațele deschise și pe acest tânăr pilot. Acum, tifosi poartă tricouri Ferrari, dar șepci Mercedes”, a concluzionat Wolf.

Clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 390 de puncte (Campion) Max Verstappen (Red Bull) - 279 George Russell (Mercedes) - 262 Lewis Hamilton (Ferrari) - 261 Charles Leclerc (Ferrari) - 251 Lando Norris (McLaren) - 246 Oscar Piastri (McLaren) - 152 Isack Hadjar (Racing Bulls) - 122 Liam Lawson (Racing Bulls) - 87 Pierre Gasly (Alpine) - 42

Clasamentul constructorilor

Mercedes – 652 de puncte (Campioană) Ferrari – 512 Red Bull Racing – 415 McLaren – 398 Racing Bulls – 112 Alpine – 69 Haas – 31 Audi – 28 Williams – 12 Aston Martin – 7 Cadillac – 0

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