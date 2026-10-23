A fost prinsă dopată! Pată pe un palmares strălucitor: campioana mondială și olimpică, suspendată

Atleta kenyană Peres Jepchirchir (33 de ani), medaliată cu aur la Jocurile Olimpice și la Campionatele Mondiale, a fost suspendată provizoriu Unitatea pentru Integritate în Atletism (AIU) în urma unui test pozitiv la eritropoietină (EPO).

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Proba a fost recoltată în Kenya, în cadrul unui control în afara competiției, înainte ca sportiva să câștige Maratonul de la Sydney din 30 august 2026.

Peres Jepchirchir, depistată pozitiv la EPO

În cursa din Australia, Jepchirchir a oprit cronometrul la două ore, 18 minute și 31 de secunde, devansând-o pe compatrioata sa Irene Chepet Cheptai cu mai bine de trei minute, scrie bbc.com.

Competiția de la Sydney a devenit, în 2025, cea de-a șaptea cursă inclusă în circuitul marilor maratoane mondiale (World Marathon Majors).

Substanța depistată, EPO (eritropoietina), este un hormon produs în mod natural de rinichi, având rolul de a stimula crearea de noi celule roșii în sânge.

În cazul administrării prin injectare, EPO mărește cantitatea de globule roșii care transportă oxigenul către mușchi, însă rămâne detectabilă în sânge sau urină doar pentru o perioadă scurtă de timp.

5 este locul ocupat de Peres Jepchirchir în clasamentul mondial al maratonistelor, potrivit worldathletics.org

O pată pe un palmares impresionant

Jepchirchir a cucerit titlul olimpic la maraton la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 și a revenit în capitala Japoniei pentru a câștiga Campionatul Mondial în septembrie 2025.

De asemenea, atleta kenyană a doborât recordul mondial la semimaraton în anul 2017 și de încă trei ori pe parcursul anului 2020.

Peste 140 de atleți kenyeni au fost suspendați de Unitatea pentru Integritate în Atletism începând din 2017, potrivit unui bilanț din martie 2026

Palmaresul său include victorii la Maratonul din New York (2021), Maratonul din Boston (2022) și Maratonul din Londra (2024).

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