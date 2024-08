Petrolul - U Cluj 0-0 Remiză albă la Ploiești: „lupii galbeni” au ratat o șansă imensă la ultima fază

Petrolul Ploiești a remizat cu Universitatea Cluj, scor 0-0, în cadrul rundei cu numărul 5 din Liga 1.

Duelul dintre Petrolul Ploiești și U Cluj, disputat pe „Ilie Oană”, s-a încheiat fără niciun gol , ambele echipe având ocazii de a deschide scorul, dar fără succes în fața porților apărate de Gertmonas şi Zima .

Petrolul Ploieşti - U Cluj, duelul portarilor

În prima repriză, Petrolul Ploiești a avut câteva momente promițătoare. Într-unul dintre ele, Denis Radu a avut o ocazie mare, dar șutul său a fost reținut de portar.

Mamadou Thiam a replicat şi a fost aproape de a deschide scorul cu un șut puternic, dar portarul Lukas Zima a reușit să intervină și să rețină mingea.

La finalul primei reprize, o altă oportunitate a Petrolului a fost ratată de Tudorie.

Tensiunea a crescut în ultimele 10 minute

După pauză, ambele echipe au continuat să încerce să deschidă scorul, dar ocaziile clare s-au dovedit a fi rare.

Cele mai bune ocazii au venit în ultimele minute ale partidei.

Marian Huja a avut o șansă bună, trimițând cu capul spre poartă, dar Edvinas Gertmonas a intervenit salvator pentru U Cluj.

Iulian Cristea a avut o altă ocazie periculoasă cu capul, însă Lukas Zima a fost din nou prezent și a blocat șutul.

La finalul meciului, Petrolul a avut o ultimă șansă de a înclina balanța în favoarea sa, când Mario Bratu a sprintat în banda stângă, iar „lupii” aveau superioritate numerică în fața porții.

Centrarea sa a fost imprecisă și a trecut printre coechipierii săi aflați în careul advers.

Petrolul Ploiești - U Cluj 0-0

Min. 90+6 - Bratu a centrat periculos în careu, dar niciunul dintre coechipieri nu a reușit să ajungă la minge.

Min. 90+2 - Iulian Cristea trimite periculos cu capul spre poartă, dar Lukas Zima a intervenit salvator.

Min. 90 - Ocazie mare pentru Petrolul. Marian Huja trimite cu capul spre poartă, dar Edvinas Gertmonas respinge.

Min. 84 - Niciuna dintre echipe nu a avut ocazii mari de a înscrie.

Min. 78 - Lucas Masoero a fost înlocuit de Bogdan Mitrea, în timp ce Vadim Rata a fost înlocuit de Dorinel Oancea.

Min. 68 - Mamadou Khady Thiam a fost înlocuit de Adel Bettaieb.

Min. 67 - Ovidiu Bic părăsește terenul, fiind înlocuit cu Gabriel Simon. Denis Radu este schimbat de Mario Bratu.

Min. 65 - Ovidiu Bic încasează un cartonaș galben pentru un fault

Min. 63 - Denis Radu rămâne întins pe teren după un fault al lui Ricardinho. Echipa medicală se ocupă acum de jucător

Min. 59 - Sergiu Hanca este înlocuit cu Nana Akosah-Bempah, iar Alexandru Tudorie este schimbat cu Baiano.

Min. 46 - Vladislav Blănuță este înlocuit de Silaghi.

Min. 46 - Partida a fost reluată.

Min. 45 - Pauză pe Ilie Oană.

Min. 45 - Blănuță a avut o oportunitate în careu, dar Huja a intervenit prompt și a trimis mingea în afara terenului.

Min. 44 - Mamadou Thiam a fost sancționat cu un cartonaș galben pentru proteste.

Min. 30 - Jucătorii iau o pauză de hidratare.

Min. 29 - Petrolul a avut o ocazie foarte mare, dar Tudorie a trimis departe de poartă.

Min. 27 - Mamadou Khady Thiam a trimis un șut puternic spre poartă, însă Zima a reuşit să reţină.

Min. 16 - D. Radu șutează periculos spre poartă, dar portarul reușește să intervină și să blocheze mingea.

Min. 10 - Până în acest moment, niciuna dintre echipe nu a reușit să creeze ocazii clare de a deschide scorul.

Min. 1 - Partida a început

Petrolul Ploiești- U Cluj, echipele de start

Petrolul : Zima - Ricardinho, Papp, Huja, L. Dumitriu - Jyry, Keita - D. Radu, Hanca, Grozav - Tudorie

Rezerve : Bălbărău, Eșanu, Stănică, Mateiu, Bratu, Rădulescu, Tolea, Boțogan, D. Ilie, Fabricio Santos, Bempah

Absent : Țicu (accidentat)

Antrenor Mehmet Topal

Rezerve: Gorcea, Oancea, B. Mitrea, G. Simion, Codrea, Silaghi, Moraru, L. Briz, Tchassem, Bettaieb

Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Stadion : „Ilie Oană”

: „Ilie Oană” Arbitru: Dumitrache Bogdan. Asistenți Ghinguleac Radu Adrian, Neacșu Ionuț Traian(toți din București) Arbitru VAR: Popa Cătălin (Piteşti ) Asistent AVAR: Flueran Viorel Nicusor (Craiova )

Se anunță un meci echilibrat pe stadionul „Ilie Oană” între două dintre cele mai în formă echipe din Liga 1.

Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău vine cu un moral excelent, după victoria din derby-ul Clujului, în timp ce ploieștenii și-au găsit liniștea în ultimele etape, după înfrângerea drastică din meciul cu Dinamo, scor 1-4.

Înaintea acestei partide, „lupii galbeni” se află pe poziția a 10-a, cu 5 puncte, în timp ce „șepcile roșii” sunt pe 3, cu 8 puncte.

Sanjin Alagic: „Ne vom lupta pentru un rezultat pozitiv”

Antrenorul bosniac care deține licența PRO a prefațat duelul din această seară. Acesta a vorbit despre jocurile bune făcute de elevii săi rundele trecute și speră ca acest lucru să se repete și de această dată.

„Va fi, din nou, un meci greu, dar suntem într-un moment bun și cred că asta este important.

Am câștigat în fața Rapidului, am plecat neînvinși de la Craiova, după un joc foarte dificil, iar în această săptămână ne-am pregătit bine și, cu determinare, cu concentrare, în plus avându-i alături și pe fanii noștri, sunt convins că ne vom lupta pentru un rezultat pozitiv”, a spus bosniacul la conferința de presă.

Ioan Ovidiu Sabău: „M-ar mulțumi și un punct”

Antrenorul ardelenilor, Ioan Ovidiu Sabău, a făcut o declarație surprinzătoare înaintea partidei de pe „Ilie Oană”.

Deși echipa sa se află pe o pantă ascendentă, Sabău a declarat că ar fi mulțumit chiar și cu un punct.

„Acum toţi adversarii ne tratează diferit. Vor fi foarte motivaţi (n.r. - Petrolul) și vor pregăti foarte bine meciul cu noi. Venim după o perioadă foarte bună. Nu pot fi deconectaţi sau relaxaţi cei de la Petrolul.

Sper sa ne fi refăcut, să fi găsit metodele potrivite de antrenament, de recuperare și de intensitate. Sper să fi greşit foarte puţin în această săptămână pentru a-i putea aduce la o formă foarte bună din punct de vedere fizic și din punct de vedere mental, pe jucători.

Vreau să-şi dorească să avem continuitate în rezultate şi în joc. Contează foarte mult asta.

Da, m-ar mulţumi şi un punct de la jocul ăsta. Nu e uşor să ai 4 jocuri, dintre care două cu CFR şi FCSB, şi să ai 8 puncte, cu o echipă care a făcut multe modificări și are în componență jucători noi.

Am reuşit totuşi într-un timp destul de scurt să devenim o echipă omogenă. Avem cât de cât o anumită identitate, plus relaţii de joc.

Am avut şi o săptămână puţin complicată, cu 4-5 jucători puţin bolnavi. S-au făcut mari eforturi să îi recuperăm. Acum, să vedem cum vor arăta şi la ora jocului”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă.