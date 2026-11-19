Petru Popescu, 24 de ani, e cea mai proaspătă achiziție reușită de Gigi Becali. A plătit 250.000 de euro pentru a-l cumpăra de la Petrocub Hâncești.

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FCSB a realizat deja primul transfer pentru mercato din iarnă. Numele lui: Petru Popescu, un atacant de 24 de ani din Republica Moldova.

A fost cumpărat de la Petrocub Hâncești pentru un sfert de milion de euro și va avea drept de joc începând cu prima etapă de Liga 1 din 2027.

Deși e cetățean al Republicii Moldova, Petru Popescu va fi inclus în lista FCSB-ului ca oricare alt străin din lot. Iar FCSB are o problemă majoră din acest punct de vedere. Inclusiv cu Ngezana, care va fi bun de joc din ianuarie, clubul depășește deja cu un loc limita admisă a străinilor.

Orice club poate avea cel mult 13 jucători străini în lotul pentru Liga 1. FCSB are 14, însă Ngezana nu e pe listă până la finalul lui 2026.

Ce străini are acum în lot FCSB

JUCĂTOR CETĂȚENIE Labonne Martinica, Franța Dawa Camerun, Franța Ngezana Africa de Sud A. Duarte Portugalia Batubinsika Congo, Franța Radunovic Muntenegru Ofri Arad Israel, Germania Gnahore Coasta de Fildeș, Franța Muhar Croația Joao Paulo Capul Verde Korenica Kosovo Boutoutaou Algeria, Franța Cisotti Italia Garita Camerun, Franța P. Popescu Moldova, Rusia

De ce Petru Popescu va fi considerat străin? Fiindcă el nu are și pașaport românesc. În schimb, în afara faptului că e cetățean al Republicii Moldova, Petru Popescu are și cetățenia rusă.

„Și dacă are cetățenie rusă, ce? Care e problema? Nu mă deranjează absolut deloc”, a reacționat Gigi Becali la Prima Sport, după care a adăugat: „Pe mine mă interesa să fie ortodox, fiindcă mi-am dorit ca primul transfer pe care îl fac în iarnă să fie ortodox. Eu dădusem ordin să se caute un georgian, dar uite că am găsit în Republica Moldova. Eu în consider pe Petru Popescu român, că Republica Moldova e România”.

Dacă Petru Popescu va demara procedura de obținere a cetățeniei române și va beneficia de un regim de urgență, ar putea chiar să o dobândească pe parcursul anului 2027.

Iar din momentul în care va avea pașaport românesc, atunci el va ieși din lista străinilor de la FCSB.

Fotbalistul pe care FCSB l-a transferat a debutat deja pentru naționala Moldovei, pentru care s-a remarcat. Are 10 apariții, în care a reușit să marcheze de 4 ori.

Ultimele goluri au fost în victoria cu Kazahstan, scor 2-1, când ambele lui reușite au fost de generic.

Moldova a terminat pe locul 3 grupa din Liga Națiunilor, Divizia C, sub Slovacia și Feroe, dar peste Kazahstan.

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