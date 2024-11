Poli Iași - Oțelul Galați 2-1. Emil Săndoi (59 de ani), antrenorul celor de la Poli Iași, s-a arătat mulțumit de rezultatul de astăzi și de locul din clasament la finalul turului.

Gălățenii au deschis scorul încă din minutul 2, dar au rămas în 10 oameni în minutul 26 și nu au putut menține rezultatul până la final.

Oțelul Galați a pierdut astăzi în deplasarea de la Iași, scor 1-2, și ajunge la al 7-lea meci consecutiv fără victorie în Liga 1.

Emil Săndoi: „Este o victorie meritată”

„Am avut o perioadă în care am pedalat în gol, dar am avut ocazii și în prima repriză, atunci când puteam să marcăm. Au fost mai multe momente cheie, eliminarea, dar și ocaziile lor de la 0-1, dar am crezut în șansa noastră .

Până la urmă, cred că este o victorie meritată și deosebit de importantă. Este o victorie care vine într-un moment bun pentru noi, pentru că de când am venit noi, noul staff, am început bine, dar apoi au apărut înfrângerile din cauza unor greșeli de copii și juniori”, a declarat Săndoi după meci, potrivit digisport.ro.

Emil Săndoi: „Am știut să ne creăm ocazii”

Deși a fost în inferioritate timp de o repriză și jumătate, Oțelul a rezistat în apărare, ba chiar și-a creat câteva ocazii, iar Emil Săndoi a fost nevoit să riște tot pe cartea atacului.

„Și noi am riscat mai mult, trebuia să facem asta. Am băgat singurii jucători ofensivi pe care îi aveam, dar ne-a ieșit, vreau să felicit băieții pentru modul în care au jucat. E meritul jucătorilor, mă bucur pentru efortul pe care l-au depus, ofensiv am știut să ne creăm ocazii, am avut poziții clare din trebuia să marcăm. O victorie frumoasă.

Nu suntem într-o poziție rea (n.r. - în clasament). Eu știu ce am așteptat de la jucători de când am venit eu, putea să fie și mai bine, putea să fie și mai rău. Fotbalul e imprevizibil”, a mai adăugat Săndoi, după meci.