Denis Politic a reușit „dubla” în victoria la scor, 4-1, cu Gloria Buzău și așteaptă un semn de la viitorul selecționer al României

Politic a marcat trei goluri în primele patru etape.

Dinamo a învins Gloria Buzău cu 4-1 și are cel mai bun atac din Liga 1 după patru etape. Trupa lui Kopic a marcat 11 goluri, cât FCSB, CFR Cluj și Rapid la un loc.

Politic, dublă sub ochii lui „Il Luce”

Denis Politic a fost MVP-ul meciului în cea de-a doua victorie consecutivă cu 4-1 a dinamovișitlor pe arena Arcul de Triumf.

„Fericire la cote maxime, merităm din plin această victorie. Ne așteptam la un meci dificil, am făcut analize video cu cei de la Buzău, am avut concentrare maximă.

Mă bucur foarte tare, dedic golurile fetiței mele nou-născute. Eu am dat tot ce am putut astăzi, dacă domnul Lucescu decide că sunt pregătit, am să vin. Cred că avem un grup destul de unit, avem foame de joc și energie”, a declarat Denis Politic la Digisport.

Raul Opruț: „Să nu cădem în starea de relaxare și de superficialitate”

Raul Opruț a marcat primul său gol în tricoul celor de la Dinamo și speră să fie și el pe lista viitorului posibil selecționer al României, Mircea Lucescu.

„Victorie frumoasă, suntem fericiți, suntem pe drumul cel bun. Nu trebuie să ne gândim că suntem pe locul 2 și avem 7 puncte, nu trebuie să cădem în starea de relaxare și de superficialitate.

Nu mă gândesc deocamdată la echipa națională, trebuie să o iau pas cu pas și să muncesc. Cu siguranță că domnul Mircea Lucescu va avea ochi și pentru mine, a fost și dinamovist”, a declarat Raul Opruț.