Dacia a anunțat prețurile!OFICIAL: Cât costă Bigster. Tot ce trebuie să știi despre cel mai scump model din istoria mărcii

Dacia a anunțat prețurile pentru cel mai nou model al mărcii , Bigster, cel mai mare și cel mai scump model din istoria mărcii auto.

Modelul a fost prezentat sub formă de concept în 2021, iar compania a anunțat la acea vreme că mașina va ajunge la clienți în 2025.

Cât costă noul Dacia Bigster

Bigster este disponibil în patru niveluri de echipare: Essential, Expression, completate, la vârf, de două versiuni la preț echivalent:

Bigster Extreme, destinat amatorilor de outdoor (care dispune de plafon panoramic cu deschidere electrică și funcție oscilobatantă, bare de pavilion modulabile, sistem Hill descend control si covorașe de cauciuc în echiparea de serie)

Bigster Journey, pentru clienții interesați de confort și de călătoriile lungi, cu caroseria în două nuanțe (pavilion de culoare neagră), hayon cu acționare electrică și scaun șofer cu reglaje electrice ca echipamente de serie.

Prețul pornește de la 23.000 de euro la nivelul echipare Essential și ajunge la 29.500 euro, pentru versiunea de top, Journey Hybrid 155.

Prețuri de bază Dacia Bigster:

- Essential TCe 140: 23.000 €



- Expression TCe 140: 24.400 €

- ExpressionTCe 130 4x4: 26.900 €

- Expression Hybrid 155: 27.900 €



- Journey TCe 140: 26.900 €

- Journey Hybrid 155: 29.500 €



- Extreme TCe 140 26.000 €

- Extreme TCe 130 4X4 28.500 €

- Extreme Hybrid 155: 29.500 €

Cum arată noul Dacia Bigster

Dacia Bigster are o lungime de 4,57 m. Spre comparație, Duster are 4,34 m lungime, Logan are 4,39 m, Sandero are 4,10 m, iar Jogger are 4,55 m lungime.

Acest model este prezentat de către Dacia ca fiind unul „robust” și „perfect” pentru drumurile de zi cu zi, dar și pentru activitățile cu familia și ieșirile în timpul liber.

Senzația de robustețe este accentuată de aspectul masiv și de verticalitatea părții frontale, caracteristică modelelor SUV. Partea din față este totodată fidelă designului Dacia, cu o grilă lată, de culoare negru lucios, având în centru sigla „Dacia link”. Capota orizontală, sculptată, a fost proiectată pentru a oferi șoferului o vedere cât mai bună asupra șoselei. Dacia, despre modelul Bigster

În funcție de nivelul de echipare, Bigster propune trei tipuri de consolă centrală pentru locurile din față: joasă, intermediară sau, în premieră pe un model Dacia, o consolă înaltă cu cotieră integrată (cu compartiment frigorific), încărcător cu inducție și un spațiu de depozitare generos.

Ecranul central tactil de 10,1 inchi este disponibil pe toate nivelele de echipare ale modelului Bigster.

Versiunile Bigster Essential și Expression sunt dotate cu sistem multimedia Media Display cu patru difuzoare și conectivitate wireless Apple CarPlay/Android Auto.

Ce motorizări va avea Dacia Bigster

Modelul SUV Dacia Bigster va fi disponibil cu 4 opțiuni de motorizare: HYBRID 155, TCe 140, ECO-G 140 și TCe 130 4×4.

Dacia Bigster este primul model din cadrul Renault Group care beneficiază de noua motorizare HYBRID 155. Aceasta este compusă din:

un motor cu 4 cilindri pe benzină (107 CP)

două motoare electrice (un motor de 50 CP și un generator de înaltă tensiune)

o baterie de 1,4 kWh (230 V)

o cutie de viteze automată electrificată (4 trepte dedicate motorului termic, 2 alocate motorului electric)

Propus pentru prima oară în gama Dacia la acest nivel de putere, motorul TCe 140 este derivat din propulsorul TCe 130 disponibil pe Noul Duster. Această motorizare este compusă din:

un motor pe benzină cu 3 cilindri (1,2 l turbo)

un sistem mild hybrid (48V)

o cutie de viteze manuală cu 6 trepte

Sistemul mild-hybrid susține motorul termic în fazele de demaraj și accelerație, permițând diminuarea cu circa 10% a consumului mediu (5,6 l/100 km) și a emisiilor de CO2.

Bigster propune în premieră o motorizare care asociază carburația mixtă și un sistem mild-hybrid de 48 V.

Motorul este versiunea eco a motorului Tce 140. Sistemul mild-hybrid susține motorul cu 3 cilindri de 1,2 l turbo, indiferent dacă funcționează pe benzină sau pe GPL. Frânarea regenerativă permite încărcarea bateriei cu 0,8 kWh într-un mod total transparent pentru șofer.

Autonomia poate ajunge la 1.450 km datorită celor două rezervoare cu o capacitate totală de 99 litri de carburant (50 litri de benzină și 49 litri de GPL).

În ceea ce privește motorizarea TCe 130 4×4, aceasta este specifică modelului Bigster Offroad.

Transmisia este asociată cu o cutie de viteze manuală cu 6 trepte și cu sistemul mild-hybrid de 48V.

Dacia Bigster - Nivelele de echipare

Bigster Essential

jante de aliaj de 17’’

bare de pavilion fixe

Media Display cu ecran central de 10,1’’

tablou de bord digital de 7’’

aer condiționat manual

radar și cameră video de staționare spate

geamuri față și spate cu deschidere electrică

Bigster Expression

idem Essential + sistem de aer condiționat automat cu două zone

frână de parcare electrică

senzori de ploaie

oglinzi retrovizoare cu rabatare automată

banchetă spate fracționabilă 40/20/40 cu funcția Easy Fold

Bigster Extreme

idem Expression + jante aliaj de 18’’

bare de pavilion modulabile

ornamente exterioare și interioare de culoare Copper Brown

plafon panoramic cu trapă

card mâini libere

tapițerie lavabilă din TEP microcloud

covorașe de interior și de portbagaj din cauciuc

tablou de bord digital de 10,1’’

sistem Media Nav Live cu ecran central de 10,1’’ și navigație conectată

sistem audio Arkamys 3D cu 6 difuzoare

Downhill speed control

Bigster Journey

idem Expression + jante aliaj de 18’’

caroserie în două nuanțe

hayon cu acționare electrică

card mâini libere, consolă centrală înaltă cu cotieră

scaun șofer cu reglaje electrice, tablou de bord digital de 10,1’’

sistem Media Nav Live cu ecran central de 10,1’’ și navigație conectată

sistem audio Arkamys 3D cu 6 difuzoare

încărcător cu inducție pentru smartphone

Adaptive Cruise Control