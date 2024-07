RATEAZĂ WIMBLEDON Nadal a făcut anunțul: „Sunt trist , dar e cel mai bine pentru corpul meu”

Rafael Nadal a anunțat că nu va participa la turneul de la Wimbledon 2024.

Tenismenul spaniol, 38 de ani, 264 ATP, se concentrează pe jocul pe zgură, în vederea participării la Olimpiadă.

Nadal a făcut anunțul pe Twitter, precizând că va merge să se pregătească de Jocurile Olimpice la turneul de la Bastad, pe zgură:

„În timpul conferinței de presă pe care am susținut-o după meciul de la Roland Garros am fost întrebat de programul meu din vara aceasta, iar de atunci m-am antrenat doar pe zgură. Ieri am anunțat că voi juca la Olimpiada de la Paris, pentru ultima dată.

Cu acest obiectiv în minte, cred că cel mai bine pentru corpul meu este să nu schimb suprafețele și să continui să joc pe zgură până atunci. Din acest motiv voi rata turneul de la Wimbledon din acest an.

2 trofee are Nadal la Wimbledon, în 2008 și 2010

Sunt trist că nu putea să trăiesc atmosfera extraordinară a acestui eveniment grandios, care va fi mereu în inima mea, și să fiu alături de fanii britanici, care m-au susținut mereu foarte tare. Îmi veți lipsi.

Ca să mă pregătesc pentru Jocurile Olimpice, voi juca la turneul de la Bastad, din Suedia. Un turneu unde am mai jucat la începuturile carierei și unde m-am simțit bine pe teren și în afara lui. Abia aștept să vă văd acolo. Mulțumesc”.

Cel mai probabil, Djokovic va absenta și el

Novak Djokovic (37 de ani) s-a retras de la Roland Garros din cauza unei rupturi la meniscul genunchiului drept, la care a fost operat, și prezența sa la Wimbledon e incertă.