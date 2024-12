Rangers a întâlnit-o pe Tottenham Hotspur, scor 1-1, în etapa #6 din Europa League, meci în care Radu Drăgușin a fost integralist.

Ianis Hagi nu e pe lista UEFA a celor de la Rangers și nu a putut evolua în această seară.

Radu Drăgușin, integralist în remiza de pe Ibrox Stadium

Fotbalistul echipei naționale a României a evoluat pe toată durata partidei și a fost notat cu nota 6.8, conform SofaScore.

Statisticile fundașului român în partida cu Rangers:

91% precizia paselor (70/77)

9 acțiuni defensive

7 recuperări

3 intercepție

2/8 dueluri câștigate.

În urma acestui egal, Tottenham se află pe poziția a 9-a, cu 11 puncte, din 6 etape.

De cealaltă parte, Rangers este cu o poziție mai sus de Tottenham, pe locul 8, poziție care duce direct în optimile de finală, tot cu 11 puncte, în cadrul grupei principale din Europa League.

Rangers - Tottenham 1-1

Au marcat: Igamane 47 / Kulusevski 75

Min. 90 - Final de partidă. Rangers remizează 1-1 cu Tottenham

Min. 75 - Gol Tottenham, 1-1! Kulusevski restabilește egalitatea pe tabela de marcaj

Min. 47 - Gol Rangers, 1-0! Hamza Igamane deschide scorul în confruntarea de pe teren propriu

Min. 1 - A început partida în Scoția

Rangers - Tottenham, echipele de start

Rangers: Butland - Tavernier, Souttar, Propper, Yilmaz - Raskin, Bajrami, Cerny, Diomande, Jefte - Igamane

Butland - Tavernier, Souttar, Propper, Yilmaz - Raskin, Bajrami, Cerny, Diomande, Jefte - Igamane Antrenor: Philippe Clement

Philippe Clement Tottenham: Forster - Porro, Drăgușin , Gray, Udogie - Johnson, Bentancur, Bissouma - Maddison, Son, Werner

Forster - Porro, , Gray, Udogie - Johnson, Bentancur, Bissouma - Maddison, Son, Werner Antrenor: Ange Postecoglu

Ange Postecoglu Arbitru: Sandro Scharer

Sandro Scharer Stadion: Ibrox, Glasgow

Ange Postecoglu: „Trebuie să fiu creativ”

Antrenorul lui Tottenham a prefațat partida cu Rangers spunând că are dificultăți în alcătuirea primului „11” din cauza accidentărilor, mai ales pe linia defensivă.

„Aștept cu nerăbdare, ar trebui să fie un joc bun, iar în contextul în care ne aflăm în Europa, e un joc important pentru ambele cluburi. Un rezultat pozitiv oferă o șansă bună de a trece mai departe.

Este o provocare. L-am pierdut și pe Ben Davies, care a jucat un rol important în timp ce ceilalți doi au fost absenți (n.r. - Van de Ven și Romero).

Da, trebuie să fiu creativ. Cred că Archie este cea mai bună variantă acolo în acest moment. A mai jucat fundaș stânga, fundaș dreapta, acum trebuie să joace și central. El și cu Radu, ei sunt principalii apărători”, a declarat Postecoglu înaintea meciului, potrivit football.london.

Philippe Clement: „Trebuie să găsim un nou echilibru”

Tehnicianul lui Rangers nu se lasă păcălit de forma slabă a adversarului, care înainte de această perioadă a învins City la scor, 4-0, în Premier League.

„Este o mare provocare, dar asta ne place, asta iubim. Am avut deja în ultimul an câțiva adversari foarte buni aici, în meciurile europene, și acest club are o istorie bogată în acest sens.

Acum câteva săptămâni, i-am văzut jucând împotriva lui Manchester City și nu erau într-o formă rea în acel moment. Este Premier League, cel mai înalt nivel din lume.

Nu îi avem pe Danilo și pe Hagi pentru joc, dar aceasta a fost o decizie pe care a trebuit să o luăm la începutul lunii septembrie, având în vedere circumstanțele care erau în acel moment, deci trebuie să găsim un nou echilibru”, a declarat Philippe Clement, conform rangers.co.uk.