„Am devenit mult mai bun”  Radu Drăgușin trage linie după un an la Tottenham. Ce spune despre meciul dezastruos cu Galatasaray

Radu Drăgușin (22 de ani) a vorbit despre perioada petrecută la formația londoneză, despre evoluțiile bune, dar și despre momentele mai puțin fericite.

Tottenham va înfrunta diseară Rangers, pe Ibrox, în etapa #6 din Europa League, de la ora 22:00, meci în care Drăgușin este anunțat titular.

Radu Drăgușin: „Simt că am devenit mult mai bun”

Internaționalul român a prefațat duelul cu Rangers, dar a tras și câteva concluzii personale despre evoluția sa în primele 11 luni la Tottenham.

„La nivel personal, simt că am devenit mult mai bun. Simt că sub comanda lui (n.r. - antrenorul Postecoglu) și a staff-ului am evoluat ca jucător. Felul în care ne apărăm aici este diferit de cum mă apăram în trecut, dar cred că este un mod foarte plăcut de a juca fotbal”, a declarat Drăgușin înainte de meci, conform gsp.ro.

Drăgușin: „Sunt încă la început, am multe de învățat”

În ultimele meciuri, Drăgușin a avut prestații bune și va continua să fie titular, după ce Van de Ven și Romero s-au accidentat din nou. Însă, până acum, fundașul român a avut și momente mai grele, precum cele din Europa.

În meciul cu Qarabag, Drăgușin a văzut cartonașul roșu în minutul 8, iar apoi a avut o prestație modestă și cu Galatasaray, cu erori la două goluri ale adversarilor.

„Este prima dată când joc în mod regulat într-o competiție europeană, așa că nu știam la ce să mă aștept, dar cu fiecare meci cresc ca experiență. Sunt încă la începutul carierei, am multe de învățat.

Simt că am intrat în ritm, mai ales după ultima perioadă, în care am făcut câteva meciuri bune. Mă simt bine, nu mă simt obosit”, a mai spus Drăgușin.

25 de milioane de euro este cota de piață a lui Radu Drăgușin, potrivit transfermarkt.com