„O victorie meritată”   Petrila a răsuflat ușurat după victoria de la Constanța: „N-ar trebui să ne mai uităm în spate”

Farul - Rapid 1-3. Claudiu Petrila (24 de ani) a oferit primele declarații după victoria de la Ovidiu.

Atacantul giuleștenilor a răsuflat ușurat după ce Rapid a pus din nou 5 puncte față de locul 7, cu două etape înainte de finalul sezonului regular.

Petrila a fost autorul unei pase decisive și al unui gol din penalty în succesul de pe terenul Farului.

Farul - Rapid 1-3. Petrila: „N-ar trebui să ne mai uităm în spate”

„O victorie foarte mare pentru noi, încet-încet ne apropiem de play-off, suntem la 5 puncte iar, chiar dacă Sepsi a bătut. O victorie meritată și suntem fericiți.

De acum înainte cred că trebuie să ne uităm doar în sus, avem un avantaj bun de 5 puncte, n-ar trebui să ne mai uităm la ce se întâmplă în spatele nostru.

Lupta încă nu s-a terminat, mai avem două meciuri grele pe care trebuie să le tratăm la maximum.

La faze fixe știam că suntem buni, cu talie, trebuia doar să execut bine pentru că ei vor ataca, iar la penalty am avut încredere în mine, am luat mingea și am marcat”, a declarat Petrila după meci, la Prima Sport.

Întrebat de absența lui Șumudică de pe bancă, antrenorul fiind suspendat, Petrila a răspuns:

„Era un meci foarte important, dar ne-a pregătit bine, chiar dacă dânsul nu a fost pe bancă, alături de noi”.

Rapid, la un pas de prezența în play-off

Giuleștenii au egalat-o pe Dinamo la numărul de puncte, 45, și mai au nevoie de doar două puncte sau o singură victorie în cele două meciuri rămase, cu FCSB și Hermannstadt, pentru a fi matematic în play-off.

Sepsi a rămas singura contracandidată la locul 6, după ce a reușit să se impună la Arad astăzi, scor 2-1 și este încă în luptă, cu șanse minime.