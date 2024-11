Rapid a ofertat un comentator TV   Cosmin Băleanu , dorit ofițer de presă în Giulești de cuplul Dan Șucu - Viorel Moldovan. Care e decizia comentatorului

Rapid își va schimba ofițerul de presă începând cu luna viitoare. Andreea Cioboată, actualul purtător de cuvânt, și-a dat demisia.

În locul ei, Dan Șucu și Viorel Moldovan l-au ofertat pe un cunoscut comentator TV: Cosmin Băleanu. Decizia acestuia, în rândurile de mai jos.

Rapid va avea alt ofițer de presă, începând de săptămâna viitoare. Andreea Cioboată, cea care a îndeplinit acest rol în ultima jumătate de an, a decis să renunțe la funcție.

Șucu a hotărât înainte de startul sezonului să umble la imaginea clubului și a renunțat la anumite persoane, pe care nu le-a mai considerat suficient de performante ori în ton cu noile standarde de la Rapid.

Astfel, locul lui Lucian Ionescu, care ocupase funcția mulți ani la rând, a fost luat astă-vară de Andreea Cioboată. Dar ea renunță la post după doar o jumătate de sezon.

Cum orice club din Liga 1 e obligat de FRF, prin caietul de licențiere, să aibă un ofițer de presă care a făcut o școală de jurnalism sau a lucrat în domeniul comunicării, Rapid s-a orientat acum spre un nume extrem de cunoscut din piața media. Un comentator sportiv: e vorba despre Cosmin Băleanu.

De ce îl doresc Șucu și Moldovan pe Cosmin Băleanu

Acesta a câștigat recent un post la TVR Sport, scos la concurs de postul public și realizează acolo emisiuni, prezintă jurnale de știri, dar face și muncă de coordonare.

În plus, Băleanu continuă colaborarea și cu Prima Sport, unde comentează meciuri de fotbal și de handbal, iar pe canalul de Youtube Orange Sport realizează un podcast, alături de Emil Grădinescu și Bogdan Cosmescu.

Viorel Moldovan și Dan Șucu s-au gândit la Băleanu tocmai pentru că doresc o persoană cu notorietate în mass-media și care să fie chiar și o voce în spațiul public, din partea Rapidului, nu doar un ofițer de presă.

Ce zice Cosmin Băleanu despre oferta de la Rapid

Băleanu, conform surselor GOLAZO.ro, a discutat în ultimele săptămâni cu clubul giuleștean, însă a refuzat propunerea.

Contactat de GOLAZO.ro, comentatorul TV a spus: „Am fost onorat că niște oameni de bună credință, care vor să construiască un club profesionist și care oferă condiții de top angajaților, s-au gândit la mine.

Am discutat cu ei, mi-au prezentat modul în care funcționează lucrurile în club, am rămas impresionat, însă drumul meu, pe care am pornit, acum mulți, foarte mulți ani, e acela de a fi jurnalist și de a face jurnalism. Nu cred că se pot amesteca lucrurile și îmi doresc să urmez același drum pe care am mers și în ultimii peste 30 de ani”, a declarat Cosmin Băleanu.

Cosmin Băleanu a debutat în presă în 1993

Băleanu (53 de ani) a lucrat mulți ani la TVR, Antena 1, GSP TV, ulterior la Dolce Sport, Telekom Sport, Orange Sport și Prima Sport.

În 2020 a fost desemnat cel mai bun comentator al anului și a primit, din partea Asociației Presei Sportive, „Premiul Cristian Țopescu”.

El a debutat în presă în urmă cu mai bine de 30 de ani, în 1993, la TVR, post la care a comentat ultimul meci disputat de naționala noastră la un Campionat Mondial, optimea de finală România - Croația, scor 0-1, din vara lui 1998.