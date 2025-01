Rapid - Universitatea Craiova 1-0. Nicușor Bancu (32 de ani), căpitanul oltenilor, a tras un semnal de alarmă după înfrângerea din Giulești, în runda #23 din Liga 1.

Fundașul oltenilor a vorbit despre lipsa de rezultate din ultima vreme de la echipa pregătită de Costel Gâlcă.

Bancu a vorbit despre ineficiența din atacul Craiovei și despre șansele pe care echipa sa le are la titlu.

Nicușor Bancu, dezamăgit după înfrângerea cu Rapid

„Eu zic că meritam cel puțin un egal. Într-adevăr, au avut și ei câteva ocazii după aceea, pe contre, dar și noi ne-am creat destule ocazii prin Mitriță.

În prima repriză, dacă făceam 1-0, alta era soarta meciului. Dar, până la urmă, ce pot să zic? Suntem dezamăgiți. Mergem înainte. Trebuie să câștigăm meciul de acasă.

Încercăm în fiecare săptămână, lucrăm, încercăm să îmbunătățim finalizarea. Dar, când vine meciul, nu reușim să o băgăm în plasă.

Trebuie să lucrăm mai mult decât am făcut-o până acum și să sperăm că vom marca data viitoare. Normal că dezamăgirea e mare.

4-3 a fost raportul șuturilor pe poartă, în favoarea oltenilor

Nu am reușit să obținem nici măcar un punct, suntem dezamăgiți. Trebuie să mergem acum acasă, să ne adunăm și să câștigăm meciul de sâmbătă.

Nu mereu câștigăm, dar în unele momente am reușit. În alte momente, nu am câștigat pentru că nu am marcat, deși jocul nostru a fost mult peste al lor”, a declarat Nicușor Bancu.

Nicușor Bancu trage un semnal de alarmă

Continuând, fundașul oltenilor a vorbit despre ce are nevoie Universitatea Craiova, pentru a păstra vii șansele la titlul de campioană în acest sezon.

„ Dacă câștigi cu echipele mai mici, reușești să iei titlul. Degeaba vorbim de titlu când noi nu reușim să adunăm puncte.

Trebuie să câștigăm următoarele două meciuri dacă vrem să vorbim din nou despre titlu. Dacă nu reușim să câștigăm, eu zic că devine dificil, inclusiv pentru calificarea în play-off”, a continuat Bancu.

VIDEO: Golul marcat de Alex Dobre în meciul cu Universitatea Craiova

Unicul gol al partidei a fost marcat de Alex Dobre, la capătul unui contraatac de senzație al giuleștenilor, care au făcut șah-mat defensiva echipei pregătite de Costel Gâlcă.