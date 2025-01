Rapid - Universitatea Craiova 1-0. Marius Șumudică (53 de ani) a tras primele concluzii după succesul contra oltenilor și a fost enervat de întrebările despre situația din vestiar.

Tehnicianul alb-vișiniilor s-a declarat mândru de jocul elevilor săi, care au respectat indicațiile în totalitate, de la un capăt la altul.

Șumudică s-a enervat la interviurile de la finalul partidei din Giulești în momentul în care a fost întrebat cum se simte Siegrist, portarul lăsat pe bancă în 2025, după ce a fost titular în prima parte a sezonului.

Rapid - Universitatea Craiova 1-0. Șumudică: „Ce vreți să scoateți de la mine”

„Ce vreți? Dar ce vreți să scoateți de la mine? Nu vă înțeleg. Eu am venit să vorbesc în fața dumneavoastră despre meciul ăsta.

Voi văd că faceți o telenovelă acum despre toate cazurile care sunt. Despre ce vorbim? Ce să lămurim? Benji este foarte fericit. A stat, s-a bucurat cu echipa, mai departe n-avem ce să discutăm. Stop!

Eu v-am mai spus, au fost multe știri eronate, dar noi rămânem o familie și astăzi s-a văzut, toată lumea a cântat în vestiar și asta e surprinzător față de ce ne-ați zis data trecută.

Referitor la joc și interpretarea jocului, jucătorii sunt numărul 1, în rest, de atmosferă mă ocup eu, eu nu mi-am insultat niciodată jucătorii și ce se mai scrie prin ziare și punct”, a declarat Șumudică după meci, la Prima Sport.

Șumudică, despre meritele jucătorilor

Tehnicianul a avut numai cuvinte de laudă la adresa elevilor săi.

„Vreau să-mi felicit jucătorii, este victoria lor, au dat dovadă de eroism și nu spun cuvinte mari, și-au dorit foarte mult, suntem din nou familia Rapid. Sunt foarte fericit că au respectat ceea ce le-am cerut, că au respectat sistemul.

Vreau să scot în evidență meritele jucătorilor mei și vreau să-l felicit pe Aioani, mie nu prea-mi place să dau nume, dar a făcut un meci senzațional și nu degeaba merge la echipa națională.

La final n-am mai plecat, că am încercat să-mi cumpăr costum negru, dar n-am găsit și am rămas să mă bucur, nu l-am mai copiat pe Simeone, am rămas Șumudică”, a mai completat antrenorul giuleștenilor.

Șumudică, despre accidentările lui Petrila și Hromada

Șumudică a vorbit și despre situația lui Petrila, accidentat înainte de meci, dar și despre Hromada, care a fost înlocuit în minutul 13.

„Petrila nu e grav, pleacă mâine la Marijana, la Belgrad. O cunosc foarte bine, de foarte mult timp, am trimis mulți jucători de-a lungul timpului la ea, încă din 2011, când eram la Rapid.

Mai avea alți 10 jucători de văzut, dar, pentru că am o relație foarte bună cu ea, mi l-a primit mai repede pe Petrila și mi-a promis că va fi apt până miercuri.

Cu Hromada vom vedea, va trebui să facă investigații, sperăm să fie doar o contuzie, să nu fie vreo ruptură de maxilar”, a concluzionat tehnicianul.

VIDEO. Golul lui Alex Dobre din Rapid - Craiova 1-0