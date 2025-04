Liber la derby-ul cu Dinamo Anunț important făcut de Rapid, cu 3 zile înaintea duelului din play-off

RAPID - DINAMO. Giuleștenii au anunțat că toți copiii sub 14 ani vor beneficia de acces gratuit la derby-ul din etapa #3, din play-off.

Rapid - Dinamo va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, duminică, cu începere de la ora 21:00.

Inițial, clubul din Giulești anunțase că doar copiii care au fost prezenți în tribune la meciul pierdut cu Universitatea Craiova, scor 1-2, vor avea acces gratuit la derby-ul cu Dinamo.

Cu 3 zile înaintea derby-ului, oficialii giuleșteni au revenit asupra deciziei și au anunțat pe rețelele de socializare, că absolut toți copiii sub 14 ani sunt așteptați pe Arena Națională.

RAPID - DINAMO. Toți copiii sub 14 ani au acces gratuit la derby

„Ne vedem pe Arenă!

Așa cum v-am anunțat, toți copiii prezenți în tribune pe Giulești la meciul cu Universitatea Craiova beneficiază de acces gratuit la partida cu Dinamo.

Întrucât am primit numeroase sesizări de la părinți, profesori și antrenori că mulți copii și-au pierdut biletul de la meciul cu Universitatea, am decis să oferim acces gratuit tuturor copiilor sub 14 ani la meciul cu Dinamo, în tribuna a doua” a anunțat Rapid pe pagina oficială de Facebook.

Prețuri bilete Rapid - Dinamo

Peluza Nord: 30 lei

Tribuna a II-a (inel 1): 65 lei

Tribuna a II-a (inel 2): 55 lei

Tribuna a II-a (inel 3): 40 lei

Tribuna I (inel 2): 55 lei

Tribuna I (inel 3): 40 lei

Tribuna I – Family Pack (inel 2): 55 lei

Tribuna I – Family Pack (inel 3): 40 lei

Tribuna 0 (sectoarele 128, 144): 100 lei

Zona VIP 1 (sectoarele 132, 140): 250 lei

Zona VIP 2 (sectoarele 130, 142): 200 lei

Zona VIP 3 (sectoarele 127, 129, 131, 141, 143, 145): 150 lei

Zona VIP Experience (sectoarele 134, 136, 138): 400 lei

Zona VIP Experience (sectoarele 134, 136, 138 – locuri cu imperfecțiuni): 350 lei