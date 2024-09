Marius Șumudică, noul antrenor al echipei Rapid, a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă.

Alături de Șumudică s-au aflat acționarul majoritar al alb-vișiniilor, Dan Șucu, și președintele clubului, Viorel Moldovan.

Dan Șucu i-a urat bun venit lui Marius Șumudică și i-a dat cuvântul.

Marius Șumudică: „Nu trebuie să ne creăm alibiuri nici eu, nici jucătorii”

„Sunt clipe pe care probabil le trăiești rar în viață, m-am întors acasă.

Îmi doresc din suflet ca rezultatele să vorbească. De foarte multe ori vorbim mult și facem puțin.

Eu vreau să vorbesc mai puțin la conferințe și mai mult pe teren. Timpul e foarte scurt, dar nu trebuie să ne creăm alibiuri nici eu, nici jucătorii.

Să scoatem maximum până la pauza pentru echipa națională. Să ne cunoaștem mai bine și să punem la punct partea fizică.

Găsesc un club foarte bine structurat, nu mai există scuze, trebuie să existe o ascensiune, iar asta pică pe umerii mei.

O să-l vedeți pe același Șumudică, mă refer la motivație, agresivitate, relația cu jucătorii.

Am stabilit că obiectivul meu e calificarea în play-off, după care vom vedea ”, a spus Șumudică.

Șumudică, mesaj pentru fanii care au afișat bannere la meciul cu Dinamo: „Le cer scuze”

„Le cer scuze suporterilor dacă în anumite momente am greșit față de ei, dorindu-mi foarte mult să ajung aici. Nu am văzut jigniri la adresa mea, au fost mesaje substrase din context pe care le-am dat la un moment dat. Niciodată nu am jignit un suporter rapidist și nici n-o voi face. Eu mă transform doar când intru pe teren, îmi fac treaba, de aici câștig pâinea, rezultatele îți dau identitatea de antrenor.

Fanilor le transmit că nu am niciun fel de problemă cu absolut nimeni și sunt ferm convins că împreună vom ridica Rapidul unde îi e locul”, a spus antrenorul.

Promisiunea lui Șumudică: „Dacă nu am rezultate, plec!”

„Dacă nu voi avea rezultate, nu îl voi aștepta pe dl Șucu să-mi spună: du-te! Voi pleca eu. Am venit aici din dragoste, să fac rezultate. Voi fi primul care voi ridica mâna și voi pleca, cum trebuie să facă toți în domeniul în care activează. Când nu ai rezultate, pleci”, a spus Șumudică.

Moldovan, alături de Șumudică

Președintele clubului, Viorel Moldovan, are mare încredere în Șumudică:

„Sunt convins că Marius va revitaliza Rapidul, echipa va propune un fotbal așa cum așteaptă fanii noștri.

Va avea în mine tot sprijinul necesar pentru a-și desfășura activitatea”, a spus și Viorel Moldovan.

Dan Șucu a explicat de ce l-a ales pe Șumudică: „Îl recomandă competența și rezultatele de până acum”

Dan Șucu, principalul finanțator al Rapidului, a explicat de ce l-a ales pe Șumudică:

„Faptul că Marius este rapidist, cunoaște spiritul Rapidului, e frișca de pe tort. Tortul principal: competența și rezultatele de până acum.

Șumudică a fost prima noastră opțiune ca antrenor român, i-am spus asta în desele discuții. Am ales în primă fază un antrenor străin, apoi am revenit la prima noastră opțiune, care era el.

Domnul Șumudică nu a fost niciodată o variantă suplimentară, îmi displace când citesc tot felul de declarații, nu e o variantă de rezervă.

Pentru mine seriozitatea e modul în care poți ajunge la un rezultat”.