Rapid, gaură în buget  Clubul a fost din nou amendat din cauza galeriei: „Ne costă  între 500.000 și 600.000 de € pe an”

Rapid a fost amendată de către Comisia de Disciplină a FRF cu suma de 7.500 de lei pentru materialele pirotehnice folosite de fanii giuleșteni la partida din deplasare cu Oțelul Galați, scor 1-1.

Victor Angelescu (40 de ani), acționarul minoritar din Giulești, a dezvăluit că echipa sa a plătit între 500.000 și 600.000 de euro în amenzi din cauza comportamentul galeriei.

Clubul Rapid, amendat din nou de Comisia de Disciplină

Întrunită miercuri, 19 februarie 2025, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis sancționarea clubului Rapid.

„ACS SC Otelul Galați vs. FC Rapid 1923 – Incidente - În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 7.500 lei”, notează site-ul oficial al LPF.

De asemenea, și galeria Oțelului a fost amendată cu suma de 5.000 de lei pentru comportamentul acestora.

Victor Angelescu: „Plătim între 500.000 și 600.000 anual pentru că galeria aruncă cu materiale pirotehnice”

Victor Angelescu spune că va avea o discuție cu liderii galeriei, altfel Rapid riscă pedepse tot mai drastice.

„Nu putem să riscăm să fim amendați sau suspendați. Ne costă între 500.000 și 600.000 de euro pe an amenzile pentru obiectele aruncate de galerie. Să știe foarte bine și suporterii. Avem cele mai multe amenzi din România.

Eu și Dan Șucu o să avem o discuție cu liderii de galerie. Dacă nu vor înceta aceste manifestări, vom ajunge să jucăm cu stadionul închis. Și atunci, adio încasări din bilete, plus că nici echipa nu va mai avea al 13-lea jucător. Eu, datorită lor, am intrat în fotbal, dar trebuie să înțeleagă că nu e OK ce fac.

Trebuie să avem grijă. Ei fac spectacolul, da. Unii vin doar ca să vadă spectacolul galeriei. Trebuie să avem grijă și să încetăm. Nici eu nu pot să mai înțeleg unele chestii. Vreau să fim o familie, așa cum am mai fost”, a spus oficialul grupării din Grant, conform digisport.ro.

FC Rapid plătește derapajele ultrașilor

FC Rapid a primit o lovitură grea după derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-0.

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis închiderea a nu mai puțin de 12 sectoare din Giulești la meciurile cu Unirea Slobozia (4 februarie) și cu FC Botoșani (15 februarie).

„În temeiul art.82.1 coroborat cu art.83.2.d din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu măsura programării a două jocuri fără spectatori în sectoarele 106, 109, 112, 113, 117-123, 201, 209 și penalitate sportivă de 60.000 lei”, se arată în comunicatul emis de lpf.ro.

Rapid a pierdut 6.000 de locuri cu Unirea Slobozia și FC Botoșani, adică 42% din capacitatea arenei de 14.047 locuri.