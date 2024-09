Raul Rusescu (36 de ani) a comentat situația lui Vlad Chiricheș (34 de ani) și l-a sfătuit pe acesta să plece de la FCSB.

Revenit în vara anului 2023 la FCSB, Vlad Chiricheș nu a mai avut aceleași prestații care l-au consacrat, ba din contră FCSB a pierdut puncte importante din cauza gafelor făcute de acesta.

Mai mult decât atât, patronul l-a criticat de fiecare dată când a avut ocazia.

Raul Rusescu: „Eu am plecat”

Doar rezervă în meciul retur cu LASK Linz, Chiricheș i-a luat locul lui Adrian Șut, cel care a ieșit accidentat, și era să comită o eroare prin care austriecii puteau deschide scorul.

Fostul atacant al lui FCSB Raul Rusescu a explicat că și el a fost în aceeași situație cu Vlad Chiricheș și a ales să plece.

„Pentru Chiricheș ar trebui să fie un semn de întrebare dacă și staff-ul tehnic a fost de acord cu această decizie, folosirea lui Lixandru în locul lui.

Ar trebui să fie un semnal pentru Chiricheș. Pentru că lucrurile nu arată deloc bine, sportiv, pentru el. După ultimele meciuri a fost criticat foarte dur. Nu e deloc plăcută situația în care se află.

Nu e ușor să fii apt, să fii un jucător important și în fața ta să joace un alt fotbalist de pe altă poziție, care să n-aibă nicio legătură cu postul de fundaș central.

Sunt surprins că LASK nu a insistat în zona lui Lixandru . Să joci sporadic acolo nu înseamnă să stăpânești foarte bine postul.

Nu știu dacă Chiricheș va accepta situația asta. Eu am fost în locul lui și nu am acceptat. Am plecat. S-a întâmplat asta în 2019, când eram la FCSB” a declarat Raul Rusescu, potrivit gsp.ro.

N-am apucat să vorbesc cu Chiri, nu ştiu. Eu i-am oferit mai de mult posibilitatea să fie director sportiv. Nu pot să vorbesc public despre asta, până nu discut cu Chiricheş Mihai Stoica la Prima Sport

Chiricheș, în centrul nemulțumirilor la FCSB

Vlad Chiricheș nu a fost titular în meciul cu LASK, dar a intrat pe teren pentru aproximativ 20 de minute la finalul jocului.

În această perioadă, el a fost aproape să pună capăt definitiv șanselor de calificare ale echipei, dar FCSB a scăpat și a reușit să îi învingă pe austrieci cu 1-0.

„ Au avut ei ocazii? Ăla a fost cadoul lui Chiricheș. Asta ne mai trebuia, să dea gol ”, a spus Becali la Digi Sport, după meciul din play-off-ul Europa League.

Vlad Chiricheș a ajuns în centrul nemulțumirilor la FCSB, după evoluția sa dezamăgitoare din meciul pierdut cu 0-2 împotriva celor de la Hermannstadt, la Sibiu.