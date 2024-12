Burleanu i-a răspuns lui MM  Schimb de replici despre Cupa României: „Când îți e dificil să pui mâna pe trofeu consideri că nu e important”

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a avut o primă reacție în legătură cu afirmațiile făcute de Mihai Stoica (59 de ani), managerul general de la FCSB .

. Oficialul campioanei a criticat dur formatul din Cupa României, după eliminarea roș-albaștrilor.

Pentru al treilea sezon consecutiv de când formatul Cupei României a fost schimbat, FCSB a fost eliminată încă din grupele competiției.

Campioana a pierdut cu Universitatea Craiova în ultima etapă din faza grupelor. Din grupa roș-albaștrilor s-au calificat în sferturile de finală Metalul Buzău, de pe prima poziție, și Craiova, de pe locul 2.

Razvan Burleanu: „Întotdeauna când îți este dificil să pui mâna pe acest trofeu consideri că nu este important”

La finalul partidei cu oltenii, Mihai Stoica s-a declarat extrem de nemulțumit de organizarea Cupei României și a afirmat că echipa sa nu este afectată de eliminarea din competiție.

Într-o conferință de presă susținută la Casa Fotbalului, Răzvan Burleanu a fost întrebat despre afirmațiile oficialului de la FCSB.

„În primul rând, fiecare club trebuie să-și dorească să câștige un trofeu istoric de altfel, trofeul Cupei României.

În același timp, câștigarea trofeului de Cupa României este mai importantă decât ocuparea locului 2 în Superligă, în ceea ce privește traseul în Europa.

Întotdeauna când îți este dificil să ajungi să pui mâna pe acest trofeu consideri că el nu este important” , a declarat Răzvan Burleanu.

2019 -2020 este ultimul sezon când FCSB a cucerit Cupa României

Ce a declarat Mihai Stoica

„Cred că e mai important să joci cu Manchester United decât să joci cu Alba Iulia sau Reșița.

Nu dau doi bani pe Cupa României. Îmi pare rău, dar asta e situația. În momentul în care vom fi respectați și nu vom fi obligați să jucăm pe niște stadioane de doi lei, atunci o să respectăm și noi competiția asta.

Dacă nu câștigăm campionatul e o problemă. Dacă nu ne clasăm în primele 3 e o problemă și mai mare. Poate ajungem în play-out și de acolo să ajungem în cupele europene. Cupa era pe locul 4 ca prioritate. Locul 3 nu știu ce este, dar locul 4 e Cupa.

N-am niciun reproș pentru jucători. Ei n-au intrat să piardă meciul. S-a pierdut meciul, am plecat și am dormit liniștiți.

Cred că ar trebui să-și reconsidere poziția cei care dau avantajul unor echipe ca Metalul Buzău, Alba Iulia, cu tot respectul pentru cei care s-au calificat, ca anul trecut Corvinul.

O echipă de Divizia B care este în urnă cu una din C joacă obligatoriu cu echipa din Divizia C, deci are deja un meci câștigat și două meciuri acasă. Nu e normal! Aș reveni la vechiul format” a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.