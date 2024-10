PAOK - FCSB 0-1. Răzvan Lucescu (55 de ani) s-a arătat dezamăgit, după ce echipa sa a pierdut și al doilea meci în faza principală a Europa League.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Daniel Bîrligea, în minutul 45+8.

Campioana Greciei a ajuns la a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile, după eșecul cu Galatasaray, 1-3, în prima etapă de Europa League, eșecul cu Aris 0-1, în campionat și înfrângerea cu FSCB 0-1.

PAOK - FCSB. Răzvan Lucescu: „Mă suprinde rezultatul după un asemenea joc”

Antrenorul lui PAOK, Răzvan Lucescu, a transmis că este suprins de rezultatul din meciul cu FCSB.

„Dezamăgire, supărare, frustrare, dar nu e doar acest meci. Avem o serie de meciuri în care noi jucăm oarecum asemănător, creăm foarte multe ocazii. Jucam cu energie, cu intensitate, însă nu avem liniștea de a înscrie. Ratăm și când ratezi începi să-ți pierzi controlul și siguranța.

Faci o greșeală se primește gol și atunci joci și sub o mai mare presiune. Un joc identic am avut duminică și acum două etape cu Panatinaikos, dar, la fel, după foarte multe ocazii nu am putut să marcăm.

Din punctul ăsta de vedere, preocuparea este de a lupta și de a ieși cât mai repede din această situație.

Sunt perioade în viața unei echipe în timpul unui an când orice faci nu îți iese și sunt altele când orice faci îți iese. Mă surprinde rezultatul după un asemenea joc ”, a declarat Răzavan Lucescu la Prima Sport.

E posibil să nu fi fost inspirat la alcătuirea primului 11, dar astea fac parte din joc, mai ales când noi jucăm la 3 zile. Decizile pe care le-am luat, le-am luat în funcție de ce a fost înainte și ce o să fie și meciul următor. Răzvan Lucescu

Clasamentul Europa League după etapa #2:

1. Lazio (7-1) - 6p

2. Lyon (6-1) - 6p

3. FCSB (5-1) - 6p

Clasamentul complet AICI

Programul FCSB în Europa League, sezonul 2024/2025: