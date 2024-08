Răzvan Lucescu, 55 de ani, a învins cu PAOK în prima etapă, dar a primit două goluri (3-2 în fața lui Panserraikos), după ce luase patru de la Malmo, 3-4 în preliminariile Ligii Campionilor.

Antrenorul le-a spus clar jurnaliștilor greci la conferință: „Asta nu e echipa mea, cu principiile pe care le vreau. Acum suntem sus, acum suntem jos, avem clipe bune și clipe rele”.

Lucescu i-a transmis un mesaj noului său atacant, rusul Fyodor Chalov: „E ca un pește pe uscat. Va trebui să aștepte o lună pentru a juca în echipa mea”.

După eliminarea din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, 3-4 în prelungiri cu Malmo, meci în care a condus echipa suedeză cu 3–2 în minutul 90+6 și era calificată, PAOK a suferit și în weekend, în prima etapă de campionat.

A câștigat cu modesta Panserraikos, dar după ce adversara a avut 1-0 (gol Jefte, ex-CFR, Farul și Voluntari) și 2-2.

Amuzant: „Vrem să le dăm oamenilor adrenalină”. Serios: „Ne e frică”

Răzvan Lucescu nu era deloc bucuros la conferință. Totuși, a început cu o glumă.

Întrebat de golurile primite, șase în ultimele două meciuri, antrenorul în vârstă de 55 de ani a răspuns:

„O facem pentru că vrem să-i ținem pe fani pe vârfurile degetelor, vrem să le oferim spectacol oamenilor, să le dăm adrenalină”.

A redevenit serios: „Au fost în mod cert vremuri când aveam reacții mai bune. Ne-am pierdut încrederea în partida precedentă și acum ne e frică să nu greșim”.

Răzvan Lucescu: „Acum suntem sus, acum suntem jos. Avem clipe bune și clipe rele”

A explicat de ce PAOK cedează de atâtea ori în această perioadă.

„Nu e vorba despre defensivă, ci despre cum controlăm mingea ca echipă în faza de apărare. De ce am spus că acum suntem sus, acum suntem jos. Avem clipe bune și clipe rele”, a afirmat el.

Am plătit de multe ori prețul greșelilor. La primul gol al lui Panserraikos, am avut balonul și, din cauza erorii noastre, adversarii au declanșat tranziția. Dintr-odată, cu o alegere greșită, ne-am pus singuri într-o poziție dificilă Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Le-a transmis jurnaliștilor ce simte: „Momentan, asta nu e echipa mea, cu principiile pe care le vreau”.

A reluat înfrângerea cu Malmo: „Trei din cele patru goluri primite au fost imaginea naivității. Am fi putut controla lucrurile diferit”.

Mesaj pentru atacantul său: „E ca un pește pe uscat”

Susține că „echipa e în construcție, fie că vă place sau nu, am făcut lucruri bune în meciurile din Europa, dar au fost și momente când nu am mai avut un flux continuu al acțiunilor și am pierdut controlul.

Știu că trebuie să suferim, să muncim mult și să fim modești”.

Sunt total dedicat echipei pe care o am acum și vreau să le transmit jucătorilor mei mesajele corecte. Trebuie să pregătesc echipa pe care o am Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Nu e satisfăcut încă de jocul lui Fyodor Chalov, 26 de ani, atacantul rus transferat cu 3 milioane de euro de la ȚSKA Moscova.

„În această perioadă, e ca un pește pe uscat. În asemenea circumstanțe, va trebui să aștepte o lună pentru a juca în echipa mea. E nevoie ca toți jucătorii să facă eforturi pentru a atinge punctul pe care-l dorim”.