Se compară cu Ronaldo Are 62 de ani și e cel mai bătrân fotbalist în activitate: „Încă pot juca 90 de minute, sunt un model de urmat”

Robert Carmona are 62 de ani și este cel mai în vârstă fotbalist din istoria acestui sport.

Carmona a evoluat pe poziția de fundaș central în 2.200 de partide, pentru 49 de cluburi, timp de 49 de ani.

În prezent, din ce în ce mai mulți fotbaliști au tendința de a evolua până în apropierea vârstei de 40 de ani la un nivel chiar foarte bun.

Robert Carmona, cel mai vârstnic jucător de fotbal din lume. Are 62 de ani

Carmona a jucat mai mult de 2.200 de meciuri pentru aproximativ 49 de cluburi în întreaga sa carieră, iar, în momentul de față, este în căutarea unei noi aventuri, deoarece nu are de gând să se retragă.

„Caut opțiuni după ce am părăsit-o pe Nuevo Casabo în a patra divizie din Uruguay la sfârșitul anului trecut și nu mă gândesc la retragere”, potrivit as.com.

Va fi foarte greu pentru oricine să repete performanța mea de a fi cel mai bătrân jucător din lume. E aproape imposibil. Aștept să fiu premiat de FIFA. Robert Carmona

Carmona a mai explicat și modul în care decurg înțelegerile cu cluburile la care activează:

„Joc fotbal fără contract, am doar un acord verbal cu clubul și, deși salariul meu nu este unul destul de mare încât să mă pot întreține, am alte surse de venit legate de unele drepturi sportive și participarea la evenimente. Nu-mi lipsește nimic în viață”.

Fotbalistul în vârstă de 62 de ani își aduce aminte cu drag de începuturile sale în sport.

„Am împărtășit momente frumoase cu unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile: Diego Maradona.

L-am urmărit și pe regele fotbalului mondial, Leo Messi, însă nu am un idol, eu sunt un model pentru mine și un jucător unic cum nu va mai exista”.

Robert Carmona: „Cristiano Ronaldo și cu mine ne asemănăm în ceea ce privește profesionalismul”

Carmona spune că secretul longevității sale stă în antrenamente:

„De când eram mic, am știu că am abilități și că pot fi un mare fotbalist, așa că am spus întotdeauna că unul dintre cele mai importante lucruri pentru a reuși în fotbal este antrenamentul și fac asta de 49 de ani, în fiecare zi, fără scuze.

Antrenament la un ritm de două-trei ore pe zi, șase zile pe săptămână.

Cristiano Ronaldo și cu mine ne asemănăm la capitolul profesionalism”.

Încă mai pot juca toate cele 90 de minute, așa cum am făcut în 95% din cariera mea, dar respect decizia antrenorului. În plus, puținele minute jucate în ultimii doi ani se datorează accidentărilor grave pe care le-am suferit. Robert Carmona

Kazuyoshi Miura, al doilea cel mai în vârstă fotbalist din lume

La 57 de ani, japonezul este al doilea cel mai bătrân fotbalist în activitate.

În prezent, atacantul cu 89 de meciuri și 55 de goluri în naționala Japoniei evoluează la Atletico Suzuka, în liga a patra din țara natală.

Într-un interviu acordat în urmă cu aproape trei ani, japonezul a declarat pentru Nikkan Sports că are în plan să evolueze până la 60 de ani:

„Vor fi momente în care nu voi participa la meciuri, dar vreau să rămân motivat şi să fac tot ce pot, acolo unde pot”.