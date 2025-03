Sergej Barbarez (53 de ani) și Edin Dzeko (39 de ani) au prefațat primul meci din calificările la Campionatul Mondial din 2026.

ROMÂNIA - BOSNIA se joacă vineri, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Bosnia-Herțegovina a fost adversara României de șase ori până acum, bilanțul fiind favorabil „tricolorilor”, cu patru victorii și două înfrângeri.

România - Bosnia. Sergej Barbarez: „Sunt un om al surprizelor”

„Sunt un om al surprizelor, vor fi și mâine surprize. Veți vedea care va fi componența echipei noastre. Mă aștept la un meci foarte intens, cu un adversar care are o stăpânire de sine foarte bună.

Când ai o echipă cu jucători importanți, este un avantaj. În ceea ce-l privește pe Edin Dzeko, el pune interesele personale pe planul secund și se dedică echipei. Când ai astfel de jucători, rezultatele bune sunt aproape garantate.

Echipa României are o componență solidă și jucători tineri. Am adresat complimente naționalei României, cu care am jucat din tinerețe și pe care o urmăresc de atunci.

Sunt jucători foarte buni, precum căpitanul Stanciu , care vor da totul pentru a face un meci reușit”, a declarat Sergej Barbarez, la conferința de presă.

Rezultatele obținute anul trecut au avut un impact asupra deciziei mele de a deveni antrenorul echipei naționale. Sper că jucătorii au progresat de la meci la meci. Am trecut prin meciuri dificile în Liga Națiunilor, am jucat cu echipe puternice și sper ca acest lucru să fi avut un impact pozitiv asupra echipei Sergej Barbarez

Antrenamentul naționalei Bosniei a început cu o ședință intensă condusă de selecționerul Barbarez, care i-a ținut pe jucători aproape 10 minute.

Tehnicianul a vorbit pe un ton apăsat și ferm, iar explicațiile sale erau clare și se auzeau de pe margine.

De obicei, astfel de ședințe tactice dinaintea antrenamentului durează cel mult 2-3 minute.

Edin Dzeko: „Putem spune că România este favorită. Nu va fi ușor împotriva noastră”

Fostul atacant al echipelor Manchester City, AS Roma și Inter Milan se așteaptă la un meci dificil împotriva „tricolorilor”.

Edin Dzeko încă poartă bandaj la mână, o urmare a fracturii suferite din partida cu Anderlecht, încheiată 3-0 în favoarea celor de la Fenerbahce, în Europa League.

„Nu am promis niciodată un rezultat anume și nici nu am auzit vreun fotbalist profesionist să promită așa ceva. Nu știm ce ne va aduce meciul, însă ce putem promite este că vom da tot ce avem mai bun pe teren.

Trebuie spus că vom juca împotriva unei echipe foarte puternice, coordonată de un antrenor deosebit , care își dorește să obțină cele mai bune rezultate.

Putem spune că România este favorită, având în vedere că joacă acasă, în fața propriilor suporteri. Este o echipă care s-a schimbat.

367 de goluri a marcat Edin Dzeko, în cariera sa în care a bifat 827 de meciuri, conform transfermarkt.com. De la debutul din 2007, atacantul a înscris 67 de goluri pentru naționala Bosniei și Herțegovinei

Întrebat dacă a avut vreo discuție cu Costel Pantilimon și Bogdan Lobonț, portari români pe care i-a cunoscut atât la Manchester City, respectiv AS Roma, a zâmbit la auzirea numelor și a răspuns:

„Am jucat alături de fotbaliști români, printre care și Pantilimon, dar nu i-am contactat pe niciunul dintre ei.

Astăzi avem la dispoziție multe mijloace de informare, astfel că fiecare echipă se poate pregăti foarte bine.

Nu va fi ușor pentru noi, dar nici pentru ei nu va fi ușor să joace împotriva noastră ”.