„Zid galben” la România - Cipru  Câte bilete s-au vândut pentru ultimul meci al „tricolorilor” din Liga Națiunilor

România - Cipru. Federația Română de Fotbal a anunțat că s-au vândut 40.000 de bilete pentru ultimul meci al „tricolorilor” din Liga Națiunilor.

România - Cipru este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima TV, luni, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Cipru nu a învins niciodată România în deplasare. Cel mai dur eșec al naționalei din Insula Afroditei a fost în 1967, în preliminariile Euro 1968. Atunci, Cipru a pierdut, scor 0-7.

România - Cipru, cu 40.000 de fani: „Hai să umplem Arena Națională!”

Federația Română de Fotbal a anunțat că s-au vândut 40.000 de bilete pentru meciul cu Cipru, ultimul din Liga Națiunilor. Va fi și partida care anul pentru tricolori.

„Suntem 40.000 pentru meciul cu Cipru, programat luni, ora 21:45! Vino alături de noi la ultimul meci al Generației de Suflet din acest an, o echipă care ne-a oferit atâtea momente de bucurie!

Hai să umplem din nou Arena Națională!”, este mesajul postat de FRF pe pagina de Facebook.

48.957 de bilete s-au vândut pentru meciul România - Kosovo

Stanciu și Man, absenți la meciul cu Cipru

Dennis Man (26 de ani) și Nicolae Stanciu (31 de ani) nu vor juca în ultima partidă a naționalei României din 2024. Dacă Man este suspendat din cauza cumulului de cartonașe, căpitanul Tricolorilor, ratează duelul cu Cipru din cauza accidentării horror din meciul cu Kosovo.

Stanciu s-a ales cu o tăietură pe laba piciorului după un duel cu Muriqi.

„O plagă destul de serioasă, o tăietură până la os, foarte dureroasă. Nu va putea juca luni”, a declarat Mircea Lucescu după meci.

Stanciu: „Sunt mândru de România mea”

Nicolae Stanciu a postat pe rețelele de socializare un mesaj de mulțumire pentru suporterii naționalei.

„Sunt mândru de ROMÂNIA mea, mândru de colegii mei, de suporterii care au fost pe stadion, și le mulțumesc lor, dar și tuturor celor care ne-au privit și ne-au încurajat de la distanță.

Am luptat, am suferit împreună și, la final, la fel ca și până acum, am arătat lumii că ne respectăm meseria, că, spre deosebire de adversarii noștri, respectăm publicul și toate valorile care stau la baza jocului de fotbal, a sportului de performanță.

Din păcate, accidentarea suferită aseară nu îmi permite să intru pe teren la meciul de luni, ultimul al României din acest an, dar voi fi pe stadion alături de colegii mei, alături de tribunele pline, pentru a sărbători împreună tot parcursul din această toamnă și câștigarea grupei!

Primul pas care ne duce mai aproape de CM l-am făcut, iar din primăvară ne reunim și facem totul pentru obiectivul unei țări: prezența la Mondial!”, a scris Nicolae Stanciu pe contul de Instagram.