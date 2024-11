„Mândru de România mea”Căpitanul Stanciu, mesaj superb pentru fani + ratează ultimul meci al „tricolorilor” în 2024

Nicolae Stanciu, 31 de ani, căpitanul echipei naționale, a postat un mesaj în care le-a mulțumit fanilor români

Decarul tricolorilor a anunțat că nu va juca ultimul meci al naționalei din 2024, cu Cipru

România-Cipru este live TEXT pe GOLAZO.ro și în direct la PrimaTV, luni, 18 noiembrie, de la ora 21:45

Nicolae Stanciu: „La primăvară avem un obiectiv, calificarea la CM 2026”

Nicolae Stanciu (27 ani), căpitanul naționalei, a jucat doar o repriză în duelul contra kosovarilor. Stanciu a fost călcat involuntar de Muriqi și a s-a ales cu o tăietură gravă la picior.

Decarul tricolorilor a fost înlocuit la pauză cu Olaru și a fost transportat la spital din cauza durerilor insuportabile la picior.

„O plagă destul de serioasă, o tăietură până la os, foarte dureroasă. Nu va putea juca luni” , a declarat Mircea Lucescu după meci.

Stanciu: „Sunt mândru de ROMÂNIA mea”

Nicolae Stanciu a postat pe rețelele de socializare un mesaj de mulțumire pentru suporterii naționalei.

„Sunt mândru de ROMÂNIA mea, mândru de colegii mei, de suporterii care au fost pe stadion, și le mulțumesc lor, dar și tuturor celor care ne-au privit și ne-au încurajat de la distanță.

Am luptat, am suferit împreună și, la final, la fel ca și până acum, am arătat lumii că ne respectăm meseria, că, spre deosebire de adversarii noștri, respectăm publicul și toate valorile care stau la baza jocului de fotbal, a sportului de performanță.

Din păcate, accidentarea suferită aseară nu îmi permite să intru pe teren la meciul de luni, ultimul al României din acest an, dar voi fi pe stadion alături de colegii mei, alături de tribunele pline, pentru a sărbători împreună tot parcursul din această toamnă și câștigarea grupei!

Primul pas care ne duce mai aproape de CM l-am făcut, iar din primăvară ne reunim și facem totul pentru obiectivul unei țări: prezența la Mondial!”, a scris Nicolae Stanciu pe contul de Instagram.