România - Olanda este următorul meci al nostru, în optimi la Euro 2024

„Tricolorii” au câștigat grupa E și au evitat câțiva granzi, fiind chiar la un pas de a da peste Slovenia

Romania - Olanda se joacă marți, 2 iulie, de la ora 19:00, la Munchen

Portugalia lui Cristiano Ronaldo n-a reușit să ajute România. „Lusitanii” au suferit o înfrângere rușinoasă, 0-2 cu Georgia, rezultat care i-a calificat pe gruzini în optimi de pe locul 3.

Prin urmare, România va da peste Olanda în optimi. Dacă Portugalia ar fi evitat eșecul, iar locul 3 din grupa F ar fi plecat acasă, „tricolorii” ar fi avut un adversar mai accesibil: Slovenia.

Olanda, evoluții dezamăgitoare în grupe

Naționala antrenată de Ronald Koeman s-a calificat de pe locul 3 în optimi, după un parcurs dezamăgitor în grupe.

Olanda a învins la limită Polonia, 2-1, a remizat cu Franța, 0-0, și a pierdut în ultima rundă cu Austria, 2-3.

Chiar dacă au dezamăgit la ultimele europene (eliminare în grupe în 2012, calificare ratată în 2016 și eliminare în optimi în 2020), olandezii rămân o forță.

Vin cu vedete ca Virgil van Dijk (Liverpool), Memphis de Ligt (Bayern), Stefan de Vrij (Inter), Xavi Simons (RB Leipzig) sau Memphis Depay (liber de contract).

Echipa probabilă a Olandei: Verbruggen - Dumfries, de Vrij, van Dijk, Ake - Veerman, Schouten - Simons, Reijnders, Gakpo - Depay

I-am învins o singură dată

România și Olanda s-au întâlnit de 14 ori până în momentul de față. „Tricolorii” s-au impus o singură dată, în octombrie 2007, 1-0, când au și câștigat grupa de calificare la Euro 2008.

Au mai fost 3 egaluri și 10 înfrângeri! Ultimele 3 dueluri, au fost tranșate categoric de „portocala mecanică”: 4-1 (2012), 4-0 (2013) și 3-0 (2017).

Cine ar fi crezut? România câștigă grupa E și evită cele mai dificile adversare pe care le-ar fi putut întâlni în faza eliminatorie. Am scăpat de Franța, Spania sau Anglia.

Mai sunt doar două variante: Slovenia sau Olanda. Totul se va decide după ultimele meciuri din faza grupelor, Georgia - Portugalia și Cehia - Turcia.

Cât timp grupa F nu trimite și locul 3 în optimi, România va înfrunta Slovenia.

Dacă Cehia o învinge pe Turcia la cel mult două goluri sau Turcia și Georgia își câștigă împreună meciurie, România va da peste Olanda.

Indiferent de adversară, România va evolua pe Allianz Arena, la Munchen, marți, de la ora 19:00.

Conform unor calcule matematice și a unor algoritmi statistici, România are șanse de peste 80% să se califice în optimile de finală. Mai precis, suntem creditați cu doar 18% procent atunci când vine vorba de probabilitatea de a fi eliminați.

Care sunt procentele prezentate de site-urile de specialitate privind naționala României în faza următoare a Euro 2024:

MECI / PROBABILITATE

România - Franța 41%

România - Slovenia 15%

România - Spania 12%

România - Olanda 8%

România - Anglia 6%

România eliminată 18%

Cu o prezență masivă a suporterilor români la turneul din Germania, e de așteptat ca meciul din optimile de finală, dacă vom ajunge acolo, să producă probabil o afluență record a fanilor tricolorilor. Însă unde vom juca? În ce zi? De la ce oră?

Sunt lucruri pe care le vom afla abia diseară, fie după ce se încheie grupa din care facem parte, fie chiar la miezul nopții, după ce se termină de disputat și ultima grupă.

Totuși, știm pentru fiecare variantă în parte unde ar trebui să mergem, ca oraș, pe ce stadion, în ce zi am juca și de la ce oră.

Dacă terminăm pe primul loc

Este varianta în care intrăm în joc cel mai târziu în optimi. Abia marțea viitoare. Am avea aproape o săptămână întreagă de refacere după disputa cu Slovacia. Indiferent de numele adversarului, Olanda sau Slovenia, meciul se va disputa marți, pe 2 iulie, de la ora 19:00, la Munchen, pe Allianz Arena.

Aici am jucat meciul cu Ucraina, când am avut în tribune aproape 50.000 de români, cea mai mare prezență românească pe un stadion din afara granițelor țării.

Cu Slovenia jucăm doar dacă va merge în optimi și Ungaria, nu și locul 3 din grupa F. Pentru așa ceva e nevoie ca Cehia fie să nu câștige cu Turcia, fie să învingă, dar la cel puțin 3 goluri. În plus, Georgia să nu câștige cu Portugalia.

jucăm doar dacă va merge în optimi și Ungaria, nu și locul 3 din grupa F. Pentru așa ceva e nevoie ca Cehia fie să nu câștige cu Turcia, fie să învingă, dar la cel puțin 3 goluri. În plus, Georgia să nu câștige cu Portugalia. Cu Olanda jucăm în situația în care în optimi merge și locul 3 din grupa F. Situație care se îndeplinește dacă Cehia câștigă cu Turcia, la cel mult două goluri sau Georgia o bate pe Portugalia.

jucăm în situația în care în optimi merge și locul 3 din grupa F. Situație care se îndeplinește dacă Cehia câștigă cu Turcia, la cel mult două goluri sau Georgia o bate pe Portugalia. ROMÂNIA - OLANDA / SLOVENIA, marți, 2 iulie, ora 19:00 - Munchen

Dacă terminăm pe locul 2

Aici lucrurile sunt clare, adversar ne va fi Franța, finalista ultimului Mondial.

ROMÂNIA - FRANȚA, luni, 1 iulie, ora 19:00 - Dusseldorf

Dacă terminăm pe locul 3

Și aici sunt două variante de adversar, dar spre deosebite de situația în care am fi pe primul loc, există și două variante de orașe și ore. În plus, e cea mai dezavantajoasă variantă ca timp de refacere și pregărire a jocului. Am evolua duminică, după doar 4 zile de la confruntarea de azi.

Jucăm cu Anglia în situația în care în optimi merge și locul 3 din grupa F. Varianta e îndeplinită dacă Cehia câștigă cu Turcia, la cel mult două goluri sau Georgia o bate pe Portugalia.

în situația în care în optimi merge și locul 3 din grupa F. Varianta e îndeplinită dacă Cehia câștigă cu Turcia, la cel mult două goluri sau Georgia o bate pe Portugalia. Jucăm cu Spania dacă locul 3 din grupa F nu prinde optimile. Pentru așa ceva e nevoie ca Cehia fie să nu câștige cu Turcia, fie să învingă, dar la cel puțin 3 goluri. În plus, Georgia să nu câștige cu Portugalia.

ROMÂNIA - ANGLIA, duminică, 30 iunie, ora 19:00 - Gelsenkirchen

ROMÂNIA - SPANIA, duminică, 30 iunie, ora 22:00 - Koln

Care e capacitatea stadioanelor pe care putem juca în optimile de finală