Edward Iordănescu a vorbit la conferința de la Frankfurt: „Niciodată în istorie echipa națională nu s-a bucurat de o asemenea susținere. Nici Generația de Aur”.

Selecționerul simte că „acești băieți merită întregul sprijin în primul rând pentru ce reprezintă ei ca oameni, apoi ca sportivi”.

A mai spus că „am jucat la Euro cu inimă, cu inteligență, cu echilibru. Am scris istorie”.

Corespondență din GOLAZO.ro din Germania

După un meci extrem de intens, care ne-a calificat în optimile de finală ale Campionatului European, Edward Iordănescu a fost primul selecționer venit la conferința de presă.

„Nici Generația de Aur nu s-a bucurat de asemenea susținere”

GOLAZO.ro i-a transmis o altă imagine a echipei sale, așa cum a fost descrisă de fani în centrul Frankfurtului înaintea confruntării cu Slovacia:

„Suporterii au numit-o generația fără complexe, care nu se teme de nimeni și care nu cedează niciodată”. Și l-a întrebat: „Unde se va opri această generație fără complexe la Euro și după Euro?”.

A răspuns: „La acest Euro, sper să se oprească târziu, cât mai departe. Dar viața echipei naționale continuă și după Euro. Nu știu dacă greșesc, e doar un sentiment personal și doresc să mi-l exprim”.

A accentuat acest moment: „Cred că niciodată în istorie echipa națională nu s-a bucurat de o asemenea susținere ca acum, probabil că nici Generația de Aur , cum ne place să numim”.

„Acești băieți merită în primul rând pentru ce reprezintă ca oameni”

Nu s-a oprit, vorbind de joc și de jucătorii săi. „Acești băieți merită în primul rând pentru ce reprezintă ei ca oameni, după aceea ca sportivi. Am pus în joc mereu tot ce am avut”.

A fost bucuros de reacția echipei la 0-1: „Nu am cedat, au fost patru partide în acest an în care am fost conduși și am revenit. Am refuzat să pierdem și am dat totul”.

Eu sunt mândru de băieții mei și mergem mai departe, așa cum am spus înaintea meciului, mergem mai departe. Edward Iordănescu

„Cu inimă, cu inteligență, cu echilibru. Am scris istorie”

Dialogul cu GOLAZO.ro a continuat: „Ne-am calificat cu inima?”

„Tot timpul cu inima. Fără inimă nu se poate. Cu inimă, cu inteligență, cu echilibru.

Cred că ați văzut că am dat totul și am vrut să câștigăm meciul, până în minutul 80, când am securizat rezultatul și era normal, mai ales că știam ce se întâmplă și dincolo, la celălalt meci.

Până atunci, echipa se grăbea să repună, să joace mingile, să atace cu echilibru, ne-am dorit victoria”.

Faptul că ne-am calificat cu un punct și am scris istorie, terminând pe primul loc, e mai mult decât binevenit. Edward Iordănescu

