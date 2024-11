Florin Prunea (56 de ani) spune că știe care va fi partida pe care România o va disputa fără spectatori după decizia UEFA, în urma incidentelor din meciul cu Kosovo.

Comisia de Apel din cadrul UEFA a analizat incidentele din prelungiri, scandarea peluzei, „Serbia, Serbia”, ciocnirile de pe teren și retragerea naționalei kosovare, care a refuzat să încheie partida.

Forul european i-a acordat victoria României, scor 3-0. FRF a fost amendată cu 128.000 de euro, iar România va juca următorul meci de pe teren propriu fără spectatori.

Florin Prunea: „Acela va fi meciul pe care îl vom juca fără spectatori”

Florin Prunea, delegat UEFA, a venit cu o veste proastă pentru fanii naționalei României.

El susține că „tricolorii” ar urma să joace primul meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2026 fără spectatori ca urmare a deciziei UEFA, în urma incidentelor de la partida cu Kosovo.

Selecționata antrenată de Mircea Lucescu își va afla adversarele pe 13 decembrie, în urma tragerii la sorți ce va avea loc la Zurich, urmând ca primul meci pe teren propriu să aibă loc în luna martie.

„Am citit în ultimele zile și am văzut cum o să fie cu suspendarea noastră. Am zis să încerc să văd cum e. Mă refer la decizia UEFA după meciul cu Kosovo, care nu e numai pentru scandarea «Afară cu ungurii din țară».

Suspendarea se face în mod normal la următorul meci oficial. Mâine e tragerea la sorți pentru sferturile de finală din Nations League. Noi nu participăm la tragere pentru că am câștigat grupa.

Dacă jucam primul meci oficial acasă, era sfertul de finală din Nations. Următorul meci este cel din preliminarii, iar acela va fi meciul pe care îl vom juca fără spectatori.

Eu am vorbit cu cineva. Nu ascund faptul că am vorbit cu cineva și așa mi-a spus și mie. Da, cu cineva care se pricepe am vorbit”, a declarat Florin Prunea la Fotbal Club, pe Digi Sport.

Cele 7 amenzi UEFA împotriva FRF: 128.000 de euro. Plus închiderea stadionului un meci

50.000 de euro pentru comportament rasist și/sau discriminator al fanilor (în relație cu scandările xenofobe anti-Ungaria) și închiderea stadionului la următorul meci jucat acasă

30.000 de euro pentru transmiterea unor mesaje politice provocatoare , nepotrivite la un eveniment sportiv

, nepotrivite la un eveniment sportiv 9.000 de euro pentru aruncarea de obiecte pe teren

4.500 de euro pentru aprinderea torțelor în tribune

8.000 de euro pentru folosirea laserelor

12.500 de euro pentru deranjarea momentului intonării imnurilor naționale

14.000 de euro pentru blocarea căilor de acces publice

Cum arată clasamentul după verdictul UEFA

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. România 18-3 18 2. Kosovo 10-7 12 3. Cipru 4-15 6 4. Lituania 4-15 0

Prima clasată promovează în Liga B, ultima clasată retrogradează în D

Echipa de pe locul 2 va juca un baraj de promovare/menținere împotriva uneia dintre echipele de pe locul 3 din Liga B