Răzvan Marin e sigur pe el  A înscris din nou din penalty: „Îmi doresc să marchez și din acțiune”

LITUANIA - ROMÂNIA 1-2. Răzvan Marin (28 de ani) a vorbit despre golul marcat din penalty și a tras concluziile după primele 4 meciuri cu Mircea Lucescu pe bancă.

România s-a impus, marți, cu 2-1 în fața Lituaniei, la Kaunas. „Tricolorii“ reușesc să mențină un parcurs perfect în calificări, acumulând 12 puncte din 4 meciuri.

LITUANIA - ROMÂNIA. Răzvan Marin: „Trebuie să progresăm din punct de vedere al posesiei”

La conferința de presă de după finalul partidei, Răzvan Marin a vorbit despre execuția sa și a tras concluziile după primele 4 meciuri ale României din Liga Națiunilor:

„Cel mai important e că am luat cele trei puncte. Am început un pic mai greu în primele minute. Ne-am revenit, am jucat cu mai multă inteligență, cred că am făcut asta 70-75 de minute. Era normal ca în ultimele 10-15 minute să vină peste noi.

A fost frig. Eu m-am simțit bine pentru că în meciul trecut am ieșit mai repede. Am simțit portarul că vrea să meargă în colțul acela. Eram sigur că dacă dau tare și sus nu poate să apere. Sunt destul de sigur pe mine că dacă dau sus și tare nu poate apăra.

Îmi doresc să marchez și din acțiune. Sunt fericit că ajut echipa să câștigăm. Obiectivul nostru este să câștigăm meciurile de acasă. Să obținem cele șase puncte. Nu e cea mai dificilă grupă.

Trebuie să progresăm din punct de vedere al posesiei. Mie nu mi s-a apărut că a atins mingea cu mâna la faza golurilor lituanienilor”, a spus mijlocașul naționalei.

8 goluri a marcat Răzvan Marin în 62 de meciuri disputate în tricoul echipei naționale

4 victorii din 4 meciuri cu Mircea Lucescu pe bancă

Naționala României a avut parte de un început dificil în partida contra Lituaniei.

După doar trei minute de joc, arbitrul Walsh a dictat un penalty controversat pentru gazde. Rațiu a blocat o centrare în propriul careu, mingea l-a lovit în cot, însă fundașul român avea brațul lipit de corp. Verificarea VAR nu l-a făcut să întoarcă decizia.

Elevii lui Lucescu au insistat, iar în minutul 17 a venit momentul revanșei, penalty după un henț mult mai evident în careul Lituaniei.

Răzvan Marin și-a asumat responsabilitatea și a transformat. Chiar dacă Gertmonas a ghicit colțul, lovitura a fost imparabilă. Al patrulea penalty consecutiv transformat pentru echipa națională.

Totuși, în minutul 64, Drăgușin, fundașul lui Tottenham, a țâșnit din propriul careu pe contraatac, într-o cursă impresionantă cu mingea la picior.

Fundașul i-a pasat excelent lui Dennis Man în partea dreaptă, iar extrema Parmei l-a găsit excelent pe Drăguș în careu, care a finalizat cu un șut pe jos, aducând România în avantaj.

Final greu pentru „tricolori”

După ce a preluat conducerea cu 2-1, România a început să comită numeroase greșeli, sub presiunea adversarilor.

Ultimele 15 minute au fost de departe cele mai dificile pentru „tricolori”, care au fost nevoiți să lupte din greu pentru a-și apăra avantajul.

Programul României în Liga Națiunilor

6 septembrie 2024: Kosovo – România 0-3

0-3 9 septembrie 2024: România – Lituania 3-1

3-1 12 octombrie 2024: Cipru – România 0-3

0-3 15 octombrie 2024: Lituania – România 1-2

1-2 15 noiembrie 2024, 21:45: România – Kosovo

18 noiembrie 2024, 21:45: România – Cipru

