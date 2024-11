România a câștigat matematic grupa din Nations League și a obținut promovarea în Liga B, indiferent de scorul cu care va fi omologat meciul cu Kosovo.

Mai sunt însă emoții privind prezența în urna 2 în calificările pentru CM 2026. Totul depinde de decizia UEFA și apoi de TAS.

Tragerea la sorți a preliminariilor CM 2026 va avea loc pe 13 decembrie, de la ora 13:00.

România și-a încheiat parcursul în Liga Națiunilor, însă continuă să aibă emoții după evenimentele de pe Arena Națională de la meciul cu Kosovo, abandonat în prelungiri la scorul de 0-0.

De ce? Deși toate indiciile de la UEFA duc către un 3-0 la „masa verde” sau cel mult către 0-0, există și posibilitatea ca verdictul să fie în favoarea kosovarilor, iar ex-iugoslavii să câștige cu 3-0 .

Un verdict-șoc după incidentele cu Kosovo trimite România în urna 3 în preliminariile CM 2026

Ce știm sigur este că România a câștigat grupa 2 din Liga C. Chiar dacă ar pierde la „masa verde” meciul cu Kosovo, tot „tricolorii” ar fi pe primul loc.

În situația puțin probabilă în care acest scenariu se va adeveri, România ar avea 15 puncte și golaveraj 15-6 (+9), în timp ce ex-iugoslavii ar acumula și ei tot 15 puncte și ar avea golaverajul 13-4 (+9).

Cum cele două echipe ar avea același număr de puncte și o victorie cu același scor în meciurile directe, 3-0, departajarea s-ar face la golaveraj. Ambele ar avea +9, dar „tricolorii” ar fi pe primul loc grație numărului mai mare de goluri marcate: 15 față de 13.

Deci mai rămân emoții doar pentru prezența în urna 2 din preliminariile CM 2026.

Ce se întâmplă dacă pierdem la „masa verde” cu Kosovo

Un 0-3 cu Kosovo ne-ar costa scump în clasamentul FIFA! Am ieși din Top 24 european și am pica în urna 3 la tragerea la sorți pentru grupele preliminare pentru Mondial. Și am avea de înfruntat doi adversari mai puternici!

Spre deosebire de calificările precedente, acum vor exista 12 grupe, șase cu doar 4 echipe și șase cu 5. La turneul final se vor califica direct câștigătoarele grupelor, în timp ce formațiile de pe locul 2 și 4 naționale câștigătoare de grupă în Nations League vor merge la baraj pentru ultimele 4 bilete către America.

Din urna 3, „tricolorii” vor avea de înfruntat doi adversari mai puternici în calificări și ar trebui să depășim cel puțin unul dintre ei în lupta pentru locurile 1-2.

Chiar dacă vom intra la baraj din postura de câștigătoare de grupă din Nations League, aceste echipe se vor afla în urna 4 la tragerea la sorți și vor înfrunta în semifinale, în deplasare, una dintre cele mai puternice 4 echipe care termină pe locul 2 în preliminarii!

Cum arată urnele pentru preliminariile CM 2026

Urna 1: FRANȚA, SPANIA, ANGLIA, PORTUGALIA, OLANDA, BELGIA, ITALIA, GERMANIA, CROAȚIA, ELVEȚIA, DANEMARCA, AUSTRIA;

UCRAINA, TURCIA, SUEDIA, ȚARA GALILOR, POLONIA, UNGARIA, SERBIA, GRECIA, ROMÂNIA, NORVEGIA, CEHIA, SLOVACIA;

SCOȚIA, SLOVENIA, IRLANDA, ALBANIA, MACEDONIA DE NORD, GEORGIA, FINLANDA, ISLANDA, IRLANDA DE NORD, ISRAEL, BOSNIA, MUNTENEGRU;

BULGARIA, LUXEMBURG, BELARUS, ARMENIA, KOSOVO, KAZAHSTAN, AZERBAIDJAN, ESTONIA, CIPRU, FEROE, LETONIA, LITUANIA;

MOLDOVA, MALTA, ANDORRA, GIBRALTAR, LIECHTENSTEIN, SAN MARINO.

*echipele scrise cu majuscule sunt sigure de poziția lor în urnă

Grupa dificilă: Spania, ROMÂNIA, Scoția, Bulgaria, Moldova;

Austria, ROMÂNIA, Muntenegru, Feroe, San Marino.

Ce s-ar întâmpla dacă am alunca în urna 3? Am face schimb de locuri cu Scoția, iar situația ar arăta astfel:

Grupa dificilă: Spania, Ucraina, ROMÂNIA, Bulgaria, Moldova;

Austria, Slovacia, ROMÂNIA, Feroe, San Marino.

De ce ne temem de un 0-3 cu Kosovo

Agentul sârb Zvonko Milojkovic, care a adus în România jucători străini importanți ca Vladimir Bozovic (Rapid) sau Bogdan Planic (FCSB), a tras un semnal de alarmă că „tricolorii” ar putea pierde la „masa verde” meciul cu Kosovo.

Și a venit cu un exemplu concret, cu o situație asemănătoare de la Serbia - Albania, unde oaspeții au refuzat să mai continue partida. UEFA a decis inițial ca sârbii să câștige la „masa verde”, doar pentru ca TAS să întoarcă decizia la 180 de grade!

Chiar mi-e teamă să nu pățiți și voi ce am pățit noi, într-o speță foarte asemănătoare. La meciul Serbia - Albania, de acum 10 ani. Atunci, fanii lor au băgat în stadion, cu o dronă, un steag al Albaniei Mari. Un jucător sârb l-a rupt, moment în care jucătorii albanezi au plecat de pe teren și au refuzat să mai joace. Meciul a fost abandonat și tot noi am pierdut la „masa verde”! Să nu vi se întâmple și vouă la fel Zvonko Milojkovic, impresar

La meciul despre care vorbește Zvonko Milojkovic s-au produs incidente mult mai grave decât cele de pe Arena Națională. Mai multe detalii AICI.

Programul pentru CM 2024

Pentru că a câștigat grupa de Nations League, România va promova în Liga B și nu va evolua la barajele programate în martie. Astfel, „tricolorii” pot evolua atât în grupă de 5 echipe, cât și într-una de 4.

În cazul care va fi extrasă în grupă cu doar 3 adversari, România va trebui să își caute adversari pentru amicale în datele FIFA din martie și iunie.

13 decembrie 2024: tragerea la sorți a preliminariilor;

21-22 martie 2025: etapa I (doar pentru grupele de 5);

24-25 martie 2025: etapa II (doar pentru grupele de 5);

6-7 iunie 2025: etapa III (doar pentru grupele de 5);

9-10 iunie 2025: etapa IV (doar pentru grupele de 5);

4-6 septembrie 2025: etapa V;

7-9 septembrie 2025: etapa VI;

9-11 octombrie 2025: etapa VII;

12-14 octombrie 2025: etapa VIII;

13-15 noiembrie 2025: etapa IX;

16-18 noiembrie 2025: etapa X;

26 martie 2026: semifinalele barajului;

31 martie 2026: finalele barajului.

Cum se dispută barajul

Cum câștigarea grupei preliminare va fi o misiune infernală, miza realistă va fi clasarea pe locul 2 și prezența la baraj.

Acolo vor merge cele 12 echipe clasate pe locul 2 în preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă în Nations League, care nu au obținut deja biletele pentru Mondial sau un loc la baraj. Câștigând grupa din Liga Națiunilor, „tricolorii” pot avea o plasă de siguranță, dacă nu apar mari surprize în preliminarii.

Cele 16 echipe calificate la baraj vor fi împărțite pe 4 rute de câte 4 formații.

Se vor înfrunta în sistem semifinale - finale, ambele într-o singură manșă. Gazdele din semifinale vor fi capii de serie stabiliți pe baza clasamentului FIFA, în timp ce pentru finale se va trage la sorți.

Doar câștigătoarele celor 4 mini-turnee vor merge și ele la Mondial.

Rezultatele României în Liga Națiunilor

6 septembrie 2024, 21:45: Kosovo – România 0-3

0-3 9 septembrie 2024, 21:45: România – Lituania 3-1

3-1 12 octombrie 2024, 21:45: Cipru – România 0-3

0-3 15 octombrie 2024, 21:45: Lituania – România 1-2

1-2 15 noiembrie 2024, 21:45: România – Kosovo 0-0 (abandonat)

0-0 (abandonat) 18 noiembrie 2024, 21:45: România - Cipru 4-1.

Cum arată clasamentul în grupa României:

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. România 5 15 2. Kosovo 5 12 3. Cipru 6 6 4. Lituania 6 0

Prima clasată promovează în Liga B, ultima clasată retrogradează în D

Echipa de pe locul 2 va juca un baraj de promovare/menținere împotriva uneia dintre echipele de pe locul 3 din Liga B