U CLUJ - U CRAIOVA 2-1. Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a afirmat că obiectivul echipei sale pentru acest final de sezon este clasarea pe o poziție care asigură prezența într-o competiție europeană.

Tehnicianul a vorbit despre conflictul izbucnit între cei de pe banca lui U Cluj și Mirel Rădoi.

U Cluj a obținut a treia victorie în play-off și a urcat pe locul 3, la patru puncte în spatele liderului FCSB.

U CLUJ - U CRAIOVA 2-1 . Ioan Ovidiu Sabău: „Am avut viață în noi”

„Vreau să-i felicit pe jucători, s-au adaptat la condiții. N-a fost ușor, trebuia să jucăm, să avem posesia, dar au fost foarte inteligenți și au reușit. Atitudine, stare de spirit, vor mai mult.

Am zis că am crescut în formă de la meciul cu Rapid, am arătat bine, am meritat această victorie, ați văzut situațiile pe care le-am avut și în prima repriză.

Am avut viață în noi, s-a văzut că jucătorii au vrut să câștige acest joc”, a declarat Sabău la Digi Sport.

Va fi un meci pe care trebuie să-l pregătim. Deja am uitat meciul ăsta și vedem ce înseamnă următorul, cât de important este. Ioan Ovidiu Sabău, antrenor U Cluj, despre meciul cu CFR

Sabău: „ S-a iritat cineva de la noi, nu e normal, ne cerem scuze”

La finalul partidei, Mirel Rădoi a afirmat că a existat un conflict cu cei de pe banca lui U Cluj. Sabău spune că nu a văzut ce s-a întâmplat.

„N-am auzit, eram tot timpul pe margine, e posibil, mai sunt astfel de momente, nu cred că e un atac la persoană, cu cineva personal.

Probabil că nu s-a dat acea minge, după acea întrerupere, a continuat jocul, s-au iritat puțin, cineva de la noi, ne cerem scuze, nu e normal, dar sunt acele mic tensiuni și cred că acolo s-a terminat.

Nu trebuie să exagerăm, mai sunt și astfel de momente din păcate”, a afirmat antrenorul lui U Cluj.

Sabău vrea să o ducă pe U Cluj într-o cupă europeană

Victoria de pe Cluj Arena propulsează „șepcile roșii” aproape de o prezență surpriză în cupele europene. Ar fi doar a treia calificare din istoria clubului și prima după 52 ani, fără a lua în calcul Intertoto.

„Ne-am dori să participăm într-o cupă europeană, ar fi un obiectiv, al doilea, foarte, foarte frumos, i-am răsplăti pe cei care investesc financiar în noi, fanii, orașul.

E ceva deosebit ce ni se întâmplă, jucătorii trebuie să fie mândri de ce realizează. Când ai jucători de caracter, implicați, reușesc. Nu se dau înapoi niciun moment.

Au fost niște probleme când au lipsit jucătorii care au evoluat foarte bine. A revenit și Nistor, se recuperează încet-încet, Bic venea după o perioadă lungă, risca să se accidenteze, l-am schimbat.

Toți s-au implicat. N-aș vrea să neglijez pe cineva, îi apreciez pe toți. Artean, Simi (n.r. - Gabriel Simion) care a devenit fundaș dreapta.

Mi-a plăcut foarte mult cum a intrat și Fabry, asta îmi place la un jucător, să-și câștige respectul și locul în echipă, să facă concurență celorlalți jucători.

Suntem aici să ne corectăm, să-i ajut pe jucători să fie mai buni, să-i cert sau laud când au nevoie. Poate câteodată găsesc cuvintele potrivite, câteodată nu.

Nu pot să nu fiu mulțumit cu ce am reușit anul acesta, calificare în play-off și să te bați la primele locuri, jucătorii trebuie respectați”, a mai spus antrenorul lui U Cluj.

Cum finala Cupei se va desfășura între CFR Cluj și Hermannstadt, formație fără drept de joc în cupele europene, „studenții” pot ajunge în Europa și de pe locul 4, care asigură prezența la baraj.

Barajul pentru Europa ar putea fi anulat însă, dacă nici măcar una dintre echipele cu licență UEFA, Farul sau Sepsi, nu se clasează pe unul din primele 4 locuri din play-out. Adică fix situația înregistrată în acest moment.

