Gustul pentru calitate se întâlnește cu pasiunea pentru performanță

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Federația Română de Rugby și Grupul Carmistin prin brandul La Provincia au anunțat astăzi, 18 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, încheierea unui parteneriat prin care compania va susține activitatea rugbyului românesc, contribuind cu produse din carne de pui la sprijinirea sportivilor și a proiectelor dedicate performanței.

Parteneriatul aduce împreună două organizații care cred în importanța muncii susținute, a disciplinei și a spiritului de echipă. În rugby, performanța se construiește prin pregătire, determinare și solidaritate, iar alimentația reprezintă unul dintre elementele importante care contribuie la pregătirea și recuperarea sportivilor.

Prin această colaborare, La Provincia va pune la dispoziția Rugby România produse din carne de pui, susținând astfel nevoile de alimentație ale sportivilor implicați în activitățile federației.

“Este o bucurie să reprezint grupul Carmistin, care prin brandul La Provincia susține Federația Română de Rugby. Probabil că știți că grupul Carmistin susține sportul românesc, având multe parteneriate, cârora li se adaugă acum și rugbyul, sunt direcțiile strategice ale fondatorului grupului, domnul Iustin Paraschiv, și aici fiind tot o dorință a domniei sale, pe care încercăm să le facem la superlativ. Ce pot spune e că sportivii echipelor și loturilor naționale vor fi hrăniți sănătos, poate putem să le dăm noi aripi; le vom da și ciocănele, și pui întreg, ca să aibă aripi în meciul cu Canada, care sperăm să fie cu victorie, La Provincia vine de obicei cu victorie. “, a declarat Valentin Popescu, expert marketing sportiv, reprezentant al Grupului Carmistin.

“Pregătirea sportivă nu se încheie cu antrenamentul, sportivul are nevoie de recuperare, are nevoie de odihnă, de o alimentație sănătoasă, toate contribuind la obținerea performanței sportive. Odată cu încheierea acestui parteneriat, avem convingerea că vom asigura un aport caloric de proteine la nivel ridicat, astfel încât aceștia să poată să performeze poate mai bine decât au făcut-o până acum. Suntem recunoscători pentru acest parteneriat, nu apreciem neapărat dimensiunea lui financiară, cât faptul că grupul Carmistin are încredere în Federația Română de Rugby, în proiectele sale și în potențialul de regenerare pe care îl are rugbyul românesc. Ne inclinăm cu recunostință și sperăm la cât mai multe victorii, la cât mai multe satisfacții pentru ambele branduri.”, a declarat Florin Matei, secretarul general al Federației Române de Rugby.

Despre La Provincia – o poveste despre tradiție, pasiune și calitate

La Provincia este un brand românesc din industria alimentară, construit în jurul preocupării pentru calitatea produselor și pentru oferirea unor soluții alimentare potrivite consumatorilor. Activitatea sa este legată de sectorul avicol, un domeniu în care atenția acordată proceselor de producție, siguranței alimentare și standardelor de calitate are un rol esențial. De-a lungul dezvoltării sale, compania și-a construit identitatea în jurul produselor din carne de pui și al dorinței de a răspunde cerințelor unei piețe aflate într-o continuă evoluție.

Despre Federația Română de Rugby Federația Română de Rugby este forul național care coordonează toate competițiile naționale, cât și participările internaționale ale echipelor reprezentative ale României la toate categoriile de vârstă. Scopul FRR este acela de a promova valorile sportului cu balonul oval, asigurând dezvoltarea acestei discipline atât pentru a mări baza de selecție, cât și pentru a asigura condițiile propice pentru evoluția în sectorul de Înaltă Performanță.

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