Rusia a primit permisiunea de participa la Campionatele Mondiale de hochei pe gheață, în urma unei decizii luate vineri de TAS.

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Rusia a fost interzisă în competițiile sportive internaționale în februarie 2022, după ce a invadat Ucraina, însă diverse federații sau instituții sportive au permis treptat accesul sportivilor ruși în anumite competiții, în ultimul an.

Rusia a primit undă verde pentru participarea la Mondialele de hochei

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anulat interdicția primită în urmă cu mai bine de 4 ani de Rusia și le-a oferit sportivilor șansa de a reveni la Campionatele Mondiale de hochei pe gheață.

Deși Federația Internațională de Hochei s-a opus participării rușilor în sezonul 2026-2027, TAS le-a dat acestora aviz favorabil pentru toate categoriile: masculin, feminin și juniori, informează apnews.com.

Următorul Campionat Mondial la masculin, Germania 2027, ar putea crea astfel mari controverse, întrucât echipele calificate sunt deja stabilite, iar printre ele se numără și Ucraina.

Federația Internațională de Hochei nu este de acord cu decizia TAS

IIHF a transmis că se va conforma deciziei TAS, însă susține că instituția nu a ținut cont nici de preocupările legate de securitate, nici de problemele care pot apărarea la nivel de organizare, transport sau cazare pentru toate aceste competiții.

„Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF) își exprimă dezamăgirea față de decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de a permite Federației Ruse de Hochei pe Gheață să înscrie o echipă rusă în toate campionatele IIHF, cu efect imediat.

IIHF nu este de acord cu acest aspect al hotărârii și susține că deciziile sale au fost necesare pentru a proteja siguranța și securitatea tuturor participanților și pentru a apăra integritatea competițiilor sale.

Deși IIHF respectă autoritatea TAS și va acționa în conformitate cu hotărârea acesteia, rezultatul nu elimină preocupările care au stat la baza evaluărilor sale.

Hotărârea are, de asemenea, implicații practice semnificative pentru competițiile aflate deja într-un stadiu avansat de pregătire.

Modificările privind participarea necesită o coordonare extinsă cu asociațiile naționale membre, comitetele de organizare și autoritățile gazdă, inclusiv o revizuire a formatelor competițiilor, a programelor, a aranjamentelor de călătorie și cazare, precum și a măsurilor de siguranță și securitate.

Aceste decizii luate de TAS nu iau în considerare elementele practice care nu pot fi puse în aplicare imediat. Hotărârea se referă la participarea Rusiei la următoarele campionate:

Campionatul Mondial Masculin IIHF 2027

Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață pentru Juniori al IIHF din 2027

Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață Feminin al IIHF din 2027 (noiembrie 2027)

Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață Feminin U18 al IIHF din 2027

Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață Masculin U18 al IIHF din 2027

IIHF va evalua de urgență măsurile și timpul necesar pentru punerea în aplicare a hotărârii și va aborda consecințele operaționale ale acesteia. Siguranța tuturor participanților și integritatea fiecărui campionat vor rămâne elemente centrale ale acestui demers.

Informații suplimentare privind punerea în aplicare și modalitățile practice pentru competițiile afectate vor fi comunicate în timp util”, se arată în comunicatul emis de Federație.

La începutul acestui an, 13 sportivi din Rusia și Belarus au putut participa la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina.

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