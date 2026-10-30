„Legea Antiblat 2” Proiect împotriva meciurilor trucate! Ce pedepse dure ar putea primi blatiștii
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„Legea Antiblat 2” Proiect împotriva meciurilor trucate! Ce pedepse dure ar putea primi blatiștii

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 18:35
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 18:36
  • Brian Cristian, deputat USR și vicepreședinte al Comisiei pentru Tineret și Sport, a depus un nou proiect legislativ prin care propune pedepse de până la 8 ani de închisoare pentru persoanele implicate în trucarea meciurilor.
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Politicianul a inițiat în vara acestui an un proiect prin care responsabilii pentru blaturi și pariuri ilegale ar fi putut primi pedepse cu închisoarea de la 6 luni la 4 ani, interzicerea exercitării unor drepturi sau amendă penală.

Prima sa propunere privind introducerea blatului în Codul Penal a fost însă respinsă de Comisia Juridică din Senat.

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„Legea Antiblat 2”. Sancțiuni de până la 8 ani de închisoare!

Brian Cristian nu s-a lăsat și a depus la Parlament o nouă inițiativă legislativă.

Aceasta urmărește introducerea în Codul Penal a unei noi fapte penale, denumită „manipularea evenimentelor sportive”, pentru care ar urma să fie prevăzută o pedeapsă cuprinsă între 2 și 8 ani de închisoare, potrivit digi24.ro.

Semnat de 38 de parlamentari, majoritatea USR, alături de reprezentanți ai PNL și PSD, proiectul a fost depus miercuri la Senat.

Acesta urmărește modificarea Legii nr. 69/2000 și introducerea unor prevederi speciale pentru sancționarea celor care influențează ilegal rezultatele competițiilor sportive, informează jurnalul.ro.

Brian Cristian atrage atenția că actualul cadru legislativ nu reglementează în mod explicit trucarea competițiilor sportive.

În prezent, astfel de situații sunt încadrate în baza unor infracțiuni precum corupția sau înșelăciunea, ceea ce poate complica munca organelor de anchetă.

„În lipsa unei incriminări exprese, organele judiciare întâmpină dificultăți în:

  • a) delimitarea elementului material al faptei;
  • b) administrarea probatoriului specific (pariuri, influențarea rezultatului);
  • c) sancționarea coerentă a tuturor participanților la mecanismul infracțional”, explică autorul legii. 

Brian Cristian: „Aranjarea meciurilor este considerată una dintre amenințările majore”

„Aranjarea meciurilor este considerată una dintre amenințările majore cu care se confruntă sportul contemporan la nivel european și mondial, deoarece subminează valorile sportului: integritatea, echitatea și respectul față de ceilalți și riscă să îi îndepărteze pe fani și pe suporteri de sportul organizat.

Mai grav, vorbim de un fenomen infracțional de amploare, care implică adesea rețele de crimă organizată active la nivel mondial și care rulează profituri uriașe: se estimează că pariurile ilegale ar reprezenta o treime din piața globală a pariurilor sportive (cifrate la sume cuprinse între 300-600 de miliarde de euro)”, a adăugat Brian Cristian pentru sursa citată anterior.

Brian Cristian Brian Cristian
Brian Cristian

Inițiativa legislativă are la bază și obligațiile asumate de România prin Convenția Consiliului Europei care vizează combaterea trucării competițiilor sportive.

Brian Cristian: „Comisia Juridică protejează mafia pariurilor”

În urmă cu o săptămână, Brian Cristian a avut o reacție categorică, după ce Comisia juridică din Senatul României a respins prima sa propunere.

„Statul român nu poate continua să închidă ochii în fața meciurilor trucate. Cazurile deja cunoscute din fotbalul românesc demonstrează că fenomenul este real. În prezent, sancțiunile sportive și infracțiunile existente nu oferă un răspuns penal complet împotriva manipulării competițiilor.

Integritatea sportului trebuie să fie mai importantă decât interesele politice, dar senatorii din Comisia juridică au demonstrat contrariul. Mai mult, prin votul lor protejează mafia pariurilor, în loc să protejeze valorile sportului și suporterii.

Parlamentul are datoria de a le oferi procurorilor instrumentele legale necesare pentru a stopa rețelele infracționale și pentru a-i trimite pe infractori după gratii, nu de a deveni un scut pentru cei care distrug competițiile sportive.

A respinge un proiect care combate trucarea meciurilor pe motiv că infracțiunea ar trebui reglementată printr-o lege specială, nu în Codul penal, înseamnă a transforma o chestiune de tehnică legislativă într-un obstacol în calea combaterii criminalității.

În condițiile în care mafia internațională a pariurilor exploatează inclusiv sportul românesc, respingerea unor instrumente penale suplimentare nu face decât să avantajeze persoanele implicate în aceste practici”, a declarat deputatul Brian Cristian.

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