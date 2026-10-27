România are un selecționer nou Federația l-a prezentat oficial. Prima reacție a tehnicianului

Sandu Iacob (49 de ani) a fost prezentat oficial ca noul selecționer al naționalei României de handbal masculin.

Francezul Cedric Sorhaindo (42 de ani), fost campion mondial și olimpic, îi va fi secund.

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Fără selecționer din aprilie, după ce contractul lui George Buricea a expirat, Bogdan Voina, președintele FRH, a negociat în ultimele luni cu cehul Filip Jicha, fost antrenor la THW Kiel.

Cele două părți nu au ajuns la un acord, iar în cele din urmă alesul a fost Sandu Iacob, cel care a mai făcut parte din staff-ul primei reprezentative ca secund, între 2015 și 2018.

Sandu Iacob, noul selecționer al echipei naționale de handbal a României

Tehnicianul a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă la care a asistat și Bogdan Voina. Sandu Iacob a oferit și o primă reacție,

„Sunt onorat să fiu în fața dumneavoastră și mai onorat am fost în momentul în care am primit telefon din partea președintelui federației în vederea preluării echipei naționale. Este clar că a fost o mare surpriză și, în general, surprizele plăcute se trăiesc. Și sunt într-un moment de mare bucurie din viața mea. Încerc să profit la maximum de fiecare minut pe care îl voi petrece alături de cei mai buni sportivi handbaliști români ai momentului.

Îmi doresc ca împreună cu Cedric să transmitem din experiența acumulată ca foști jucători și, cel puțin de partea mea, experiența acumulată ca antrenor la diferite cluburi, inclusiv echipa națională de tineret, inclusiv echipa națională a Georgiei”, a declarat Sandu Iacob.

HC Vaslui, HC Dobrogea Sud, Steaua Bucureşti, CSM Focşani, CSM Bacău şi CSM Sighişoara sunt echipele antrenante de Sandu Iacob pe plan intern.

Debut cu Franța pe 5 noiembrie

Noul selecționer al „tricolorilor” nu va avea prea mult timp de respiro.

Pe 5 noiembrie, naționala României va întâlni Franța, în deplasare, în preliminariile EHF Euro 2028.

Letonia și Austria sunt celelate echipe din grupa primei reprezentative de handbal masculin.

La turneul final merg primele două echipe din fiecare grupă și cele mai bune patru formații clasate pe locul al treilea.

Programul României în preliminariile EHF EURO 2028

5 noiembrie: Franța - România, ora 21:00

Franța - România, ora 21:00 8 noiembrie: România - Polonia, ora 19:00

10 martie 2027: Letonia - România

13 martie 2027: România - Letonia

5 mai 2027: România - Franța

9 mai 2027 - Polonia - România

22 este locul pe care a încheiat România la EHF EURO 2026

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