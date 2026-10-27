Șumudică amenință cu demisia A avut o reacție furioasă când a auzit că CFR ar putea fi depunctată: „Plec acasă cu primul avion!”
Marius Șumudică/ Foto: IMAGO
Superliga

Șumudică amenință cu demisia A avut o reacție furioasă când a auzit că CFR ar putea fi depunctată: „Plec acasă cu primul avion!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 17:34
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 17:35
  • Marius Șumudică (55 de ani) a anunțat că va pleca de la CFR Cluj în cazul în care gruparea din Gruia va fi depunctată.
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CFR Cluj, UTA Arad și Petrolul Ploiești ar putea fi depunctate în viitorul apropiat. Motivul? Cele trei echipe din Superliga nu și-au rezolvat problemele legate de datorii până la 30 iunie.

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CFR Cluj riscă să fie depunctată! Marius Șumudică: „Poftim? Plec acasă cu primul avion!”

În acest moment, formația din Gruia se află pe locul 9, cu 17 puncte, însă în cazul unei depunctări, „feroviarii” ar pierde 6 dintre ele. Astfel, CFR Cluj va ajunge pe loc de baraj.

Vestea unei posibile depunctări l-a șocat pe Marius Șumudică, care a anunțat că va părăsi imediat echipa în cazul în care sancțiunea va fi confirmată.

„Poftim?! Eu n-am fost informat de acest lucru, n-am văzut nicăieri.

Dacă se va întâmpla ca noi să fim depunctați, atunci, da, colaborarea mea cu CFR se va încheia. Fiindcă eu nu pot să accept sub nicio clipă să stau la Cluj, să muncesc de dimineață până seara, să pierd nopțile, să mă dau cu capul de pereți că pierd de la 2-0, să stau să analizez Dinamo o săptămână întreagă, să-mi văd jucătorii în față și să mă duc în fața lor și să încerc să-i biciuiesc cât pot de bine, să scot cât mai multe puncte.

Apoi, pe plan sportiv (…) am luat echipa de pe locul 14 și am ajuns pe locul 8-9 acolo și am fost la un pas să fim aproape iar de play-off. Nu accept să mi se ia punctele și munca mea…

Nu 6, 1 punct dacă mi se ia din munca pe care eu am depus-o pe teren, nu este sub nicio formă nici vina băieților, nici a mea. În momentul ăla ne vom despărți. Și e cu litere mari. În momentul acela, Șumudică nu va mai continua cu orice risc la CFR Cluj”, a declarat Marius Șumudică, citat de fanatik.ro.

Dacă se va întâmpla birocratic să fim depunctați, plec acasă cu primul avion și îmi văd de treabă, fiindcă nu pot să-mi bat joc atât de sănătatea mea, să-mi bat joc de tot ceea ce am făcut, atât în fotbalul românesc, cât și în cel internațional. Nu vreau să stau și să mi se ia munca pe care eu cu băieții mei am câștigat-o sportiv și pe teren. Deci asta e clar. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

În ultima rundă, CFR Cluj a remizat, scor 2-2 cu Dinamo. „Feroviarii” au condus cu 2-0 până în minutul 78, dar „câinii” au revenit spectaculos în decurs de 3 minute.

Pentru formația antrenată de Marius Șumudică urmează derby-ul cu U Cluj din Cupa României. Partida este programată miercuri, de la ora 21:30.

VIDEO. Golul marcat de Zandbergen în CFR - Dinamo 2-2

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