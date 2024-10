Sergino Dest, mințit de Xavi?  Fundașul, nemulțumit de experiența de la Barcelona: „ Nu a fost sincer cu mine ”

Sergino Dest (23 de ani), fostul jucător al Barcelonei, a vorbit, într-un interviu acordat presei din Spania, despre perioada petrecută în La Liga și despre relația cu Xavi.

Fundașul lateral susține că Xavi, antrenorul Barcelonei de la acel moment, nu i-a acordat oportunitățile de care avea nevoie pentru a se face remarcat.

Sergino Dest evoluează, în prezent, pentru PSV Eindhoven, însă este absent de aproximativ 6 luni din cauza unei accidentări la genunchi.

Jucătorul a ales să vorbească despre nemulțumirile pe care le-a avut în perioada petrecută pe Camp Nou.

Sergino Dest: „Nu cred că a fost sincer cu mine”

Tânărul fundaș a vorbit despre relația cu Xavi, despre care consideră că nu a fost sincer în relația dintre cei doi celor două sezoane petrecute de american la clubul catalan.

„Nu cred că a fost sincer cu mine. Am avut mai multe conversații în care mi-a spus un anumit lucru, dar apoi am avut îndoieli dacă chiar era adevărat.

Vara, înainte de a pleca în vacanță, mi-a spus «mă bazez pe tine, nu citi presa». Și imediat ce m-am întors, mi-a spus «trebuie să pleci»”, a declarat Dest pentru sport.es.

72 de apariții a bifat Sergino Dest pentru Barcelona, potrivit Transfermarkt

Dest: „Nu am avut oportunitățile necesare”

Internaționalul american s-a simțit nedreptățit de către antrenor și este de părere că ar fi putut fi mai de folos la Barca, mai ales prin calitățile sale ofensive.

„ Simt că nu am avut oportunitățile necesare cu Xavi. Am simțit că trebuie să joc limitat, că nu sunt eu însumi . Am vrut să mă alătur atacului, pentru că asta e cea mai mare calitate a mea, dar m-a rugat să nu mai urc în atac.

E păcat că a trebuit să se termine așa, pentru că am simțit că încă pot fi de folos clubului. Dar când sosește un nou antrenor și are propriile idei, nu le poți schimba”, a mai spus Dest pentru sursa citată.

Dest, definitiv la PSV

Sergino Dest s-a alăturat Barcelonei în 2020, unde a evoluat timp de două sezoane. Ulterior, catalanii l-au împrumut un sezon la AC Milan, unde a bifat 8 apariții.

Sezonul trecut a fost din nou împrumutat, de data aceasta la PSV, unde a avut un sezon foarte bun cu campioana Olandei, bifând 25 de apariții, cu 2 goluri și 6 pase decisive.

Din cauza unei rupturi a ligamentului încrucișat, Dest este absent din aprilie 2024 de la PSV, dar, în această vară, americanul s-a transferat definitiv la formația din Eindhoven din postura de jucător liber de contract.