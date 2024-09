Sergio Camello, 23 de ani, atacantul lui Rayo Vallecano, e unul dintre fotbaliștii care, deși e foarte bine plătit, nu face excese.

Colegul lui Andrei Rațiu a vorbit despre cum educația primită de la părinți l-a învățat să prețuiască lucrurile cu adevărat importante în viață și să evite extravaganțele.

Crescut într-o familie din clasa muncitoare, Sergio nu și-a uitat valorile după ce a făcut pasul în La Liga.

„Nu mă veți vedea într-un tricou de 600 de euro când mama mea câștigă 700 de euro pe lună”

Își amintește cum, în copilărie, mersul la un restaurant chinezesc o dată pe lună era o ocazie specială pentru familia sa.

„Eu și fratele meu geamăn am apreciat întotdeauna tot ce ne-au dat părinții noștri. Era o sărbătoare pentru noi când mergeam, o dată pe lună, să mâncăm la restaurantul chinezesc de pe strada noastră.

Era uimitor pentru că știam valoarea acelei mâncări. În acea perioadă, tatăl meu avea și două slujbe. De aceea sunt foarte grijuliu cu banii. Bineînțeles că îmi permit mici capricii, dar nu fac risipă. Nu am fost săraci, dar am fost întotdeauna foarte modești”, a spus Camello pentru ABC.

650.000 de euro pe an e salariul lui Sergio Camello la Rayo Vallecano

Deși acum și-ar putea permite aproape orice își dorește, Camello rămâne cu capul pe umeri.

„ Nu mă veți vedea purtând haine de firmă și cumpărându-mi un tricou de 600 de euro când mama câștigă 700 de euro pe lună. Mai bine iau cei 600 de euro și îi dau mamei. Nu am nici ceas. Uite, eu nu pot să am un ceas foarte scump și să văd că fratele meu nu are unul. Am fost educat foarte bine pe tema banilor”, a explicat fotbalistul.

Sergio Camello a venit la Rayo Vallecano de la Atletico Madrid.

Vârful a fost decisiv pentru echipa națională a Spaniei în finala cu Franța, de la Jocurile Olimpice de la Paris. Intrat pe parcurs, Camello a marcat de două ori în prelungiri, iar naționala sa a obținut o victorie dramatică, 5-3, în fața francezilor, cucerind medalia de aur.