Mats Wilander (60 de ani) crede că Simona Halep s-ar fi putut lupta pentru o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris.

Suedezul e de părere că toate cazurile de dopaj din tenis ar trebui tratate identic.

Wilander și-a ales numele care pot face surpriza, la masculin și feminin, în ediția 2024 a US Open.

US Open este transmis în direct la Eurosport și pe Max, între 26 august și 8 septembrie.

Mats Wilander este unul dintre jucătorii legendari ai tenisului. Câștigător al 8 turnee de Mare Șlem, cel puțin unul pe fiecare suprafață, suedezul a fost, probabil, cel mai bun tenismen al anilor '80.

Acum expert Eurosport pentru turneele de Grand Slam, Mats este unul dintre cei mai cunoscuți analiști de tenis din lume. Expertiza sa este indubitabilă, iar acuratețea cu care disecă partidele de tenis face deliciul fanilor din lumea întreagă.

Wilander a acceptat un dialog cu GOLAZO.ro, în ziua în care a împlinit 60 de ani, despre pasiunea sa dintotdeauna, tenisul. Opiniile sale au acoperit cazul Simonei Halep, scandalul Jannik Sinner și de unde pot veni surprizele acestui US Open.

Mats Wilander: „Nu Iga este marea favorită la US Open, ci Sabalenka”

Bună ziua, domnule Wilander și La mulți ani! Să începem cu ceva actual. Alcaraz, l-am văzut, e încă destul de nervos după ce a pierdut acea medalie de aur la Paris. Djokovic, pe de altă parte, mai relaxat, fiind campion olimpic. Credeți că tot între ei se va da lupta pentru titlul de la US Open?

Mulțumesc! Cel mai probabil, învingătorul va veni dintre cei... trei. Novak, Carlos și Jannik. Daniil Medvedev și Alexander Zverev se pot amesteca în lupta pentru titlu, ei îi pot învinge pe oricare dintre cei amintiți mai devreme. Numai că devine extrem de greu să mai câștigi un turneu mare. Pentru că, de cele mai multe ori, trebuie să-i învingi pe Djokovic, Alcaraz și Sinner pe parcurs. Iar asta seamănă cu ce a pățit Andy Murray în era lui Nadal, Federer și Nole. Deci US Open este foarte greu de luat de altcineva. Poate Novak și Alcaraz sunt puțin obosiți după Paris. Sinner... nu știu ce se va întâmpla cu Jannik. Deci, cred că există unele motive pentru ca alți alți jucători să creadă că îi pot învinge. Novak, însă, va fi foarte, foarte, foarte greu de bătut.

Pe tabloul feminin rămâne Iga Swiatek favorita la câștigarea titlului la US Open?

Nu mai cred asta, spre deosebire de alți ani. Există un mod foarte specific în care o poți învinge pe Iga. Fie că e pe iarbă, terenuri hard sau zgură. Trebuie să lovești tare. Dacă lovești puternic pe forehand, iar ea întârzie puțin la minge… sunt șanse. A devenit o regulă pentru toată lumea. Așa o poți învinge. Dar e foarte greu să poți juca așa. Jucătoarele au cam înțeles că: „aceasta este singura mea șansă: să încerc să joc ca Sabalenka sau Rybakina”. Deci strategia este clară cu Swiatek. Însă cum o învingi pe Sabalenka? Nu știu. Ea trebuie să te ajute, făcând multe greșeli. Nu știm o strategie. Nu e atât de evident. Asta nu înseamnă că Swiatek nu va câștiga alte 10 titluri de Grand Slam înainte de a termina cariera. Deci Iga nu este marea favorită, ci Sabalenka.

3 Cupe Davis a câștigat Mats Wilander în cariera sa

Dacă am face un exercițiu de imaginație, care ar putea fi cei 3 mari jucători care vor domina tenisul în următorii ani?

A fost o vreme când am crezut că Holger Rune va fi acolo, lângă Carlos Alcaraz. Și apoi, m-am mai gândit la Sinner. Acum nu mai există semne de întrebare cu Jannik. Rune e foarte talentat. Dar nu a avut încă rezultatele care să îți permită să spui sigur că va câștiga turnee de Grand Slam. E foarte greu de spus că dacă el va face parte din cei trei mari. Nu sunt convins că va fi un Big 3. Cred că îi avem pe cei doi, Sinner și Alcaraz. Ei știu cum să câștige. Au fost numărul 1 în lume. Pot juca pe toate suprafețele. Ei știu că au o șansă de a câștiga fiecare turneu de Grand Slam împotriva fiecărui jucător cu care joacă. Apoi cred că va fi un grup de 4 sau 5 jucători. Să sperăm că va deveni un pic mai mult ca în anii '80, când am avut 7, 8 jucători care au câștigat mai mult de 2 turnee majore, inclusiv Edberg, Becker, eu, Lendl.

Dacă ar trebui să alegeți un singur nume ca posibilă surpriză atât la feminin, cât și la masculin, care ar fi acesta?

E foarte greu de spus. Hai să alegem o surpriză care este un nume cunoscut. Holger Rune. Pentru că, la un moment dat, el va câștiga turnee de Mare Șlem. Și când se va întâmpla, va fi un pic o surpriză, pentru că nu a câștigat niciunul. Dar în cele din urmă, nu e chiar o surpriză. A fost la fel de bun ca Jannik și Carlos acum câțiva ani și chiar cred că e în continuare. Așa că îl aleg pe Rune.

Și pe tabloul feminin?

Mirra Andreeva. Datorită modului în care a încercat să joace împotriva Igăi Swiatek la Cincinnati. Și-a îmbunătățit serviciul, și-a îmbunătățit jocul pe tot terenul. Cel mai mare pas înainte e, pentru mine, acela că a înțeles care este identitatea ei ca jucătoare. Nu este să joace ca Sabalenka. Nu este să joace ca Coco Gauff. Este să joace undeva între toate jucătoarele, adică să fie agresivă atunci când este momentul potrivit. Are capacitatea de a face multe, multe lucruri diferite pe care încă nu le-am văzut. Iga Swiatek are capacitatea de a se apăra bine și de a ataca la fel. Dar Sabalenka are abilitatea de a juca ofensiv, însă nu la fel de bine în defensivă. Și Rybakina e foarte capabilă de ofensivă, dar nu se descurcă bine în apărare. Cred că Andreeva, pentru că poate juca fiecare meci ușor diferit împotriva fiecărei adversare, cred că ea ar putea fi surpriza. Și, din nou, nu ar fi o surpriză uriașă. Ea va lua un titlu de Mare Șlem cât de curând.

„S-ar putea să fi distrus cariera Simonei”

Cel mai fierbinte subiect al momentului este Jannik Sinner. Mai exact, problema sa cu dopajul. Tribunalul independent Sport Resolutions l-a absolvit de orice vină, dar va fi el privit puțin diferit de jucătorii din circuit?

Nu există nicio îndoială că jucătorii se vor uita la el diferit, dar cred că mai mult se vor uita la situație. Cum ar fi, ce naiba se întâmplă? Sinner e unul dintre cei mai drăguți tipi din lume pe terenul de tenis, în afara terenului de tenis, la conferința de presă. Și sunt sigur că este la fel în vestiar cu toți ceilalți jucători. Dar cred că poate jucătorilor, într-un fel, le va părea puțin rău pentru el, pentru că nu a făcut nimic greșit. Nimeni nu va spune că Jannik Sinner a încercat să facă ceva greșit. Da, e responsabilitatea lui, dar se poate întâmpla. Au distrus carierele unor jucătoare precum Simona Halep (n.r. - ITIA a fost cea care a cerut patru ani de suspendare pentru româncă), iar lista continuă. S-ar putea să fi distrus cariera lui Sinner, cel puțin pentru o vreme, din cauza procesului. Unii jucători au un procent mai mare de substanță interzisă în ei. Alții, mai puțină. Și cred că avem tehnologia de a dovedi că, atunci când ai atât de puțin cât avea Sinner sau Simona în organism, nu-i ajută deloc. Procesul i-a făcut rău lui Jannik.

Există sentimentul că toate aceste cazuri, Halep, Sinner, poate Tara Moore, sunt judecate cu aceeași unitate de măsură? Sau percepția e că ea diferă?

Toată lumea va avea sentimentul că nu sunt judecate la fel. De ce? Nu știu. Simona Halep e un nume uriaș. Dar cred că, în cazul ei, au fost convinși că acest lucru este poate ceva despre care știa. Eu nu am crezut că ea are vreo legătură cu dopingul. Sunt convins că am 100% dreptate în această privință. Și s-a demonstrat. Dovezile arată că există diferențe. Dar asta nu este vina lui Jannik. E problema agențiilor anti-doping. Se pare că au un dublu standard, ceea ce este absolut șocant.

8 milioane de dolari a câștigat Mats Wilander în cariera sa

Dacă Simona Halep ar fi avut măcar clasamentul protejat, atunci ar fi fost reintrat în circuitul WTA într-o stare de spirit diferită, fizic și mental. Mai mult, ar fi putut fi evolua la Jocurile Olimpice. Credeți că o Simona aptă fizic și mental ar fi putut lupta pentru o medalie la Paris?

Categoric. Pentru că zgura e suprafața ei preferată. Era și arena unde a avut cele mai multe succese. Și cred că dacă ar fi avut clasamentul protejată, încrederea ei ar fi fost mai mare. Să nu fie înapoi unde era, să nu poată juca din cauza clasamentului, e groaznic. Dacă nu ești cap de serie, s-ar putea să ai o tragere la sorți dificilă. S-ar putea să joace la fel de bine ca acum 4 ani, dar va juca cu Iga Swiatek în turul al doilea. Încrederea ei poate crește doar câștigând meciuri. Sunt un mare susținător al ei. Întotdeauna am fost, pe tot parcursul întregului proces. Cred că Simona are unele calități foarte importante ca jucătoare și ca om. Doar marii campioni le au Halep este unul dintre ei.

„Multă lume și-ar dori să lucreze cu Simona Halep”

Credeți că are forța interioară, capacitatea de a începe de la zero, de a lupta din nou, de a dovedi ceva lumii?

Ei bine, câți ani are Simona? 32, 33? Cred că trebuie să fie foarte, foarte personal. Trebuie să fie ceva personal pentru ea, să vrea să vadă dacă se poate întoarce acolo unde era înainte. Nu poate fi o motivație care se bazează pe a dovedi altor oameni că a) sunt nevinovată, b) am fost tratată pe nedrept. Nu cred în aceste motive. Cred că motivele trebuie să fie în interiorul ei. Să-și spună că e aceeași persoană care a fost numărul 1. Doar că nu a jucat atât de multe meciuri. Așa că trebuie să se antreneze și să muncească din greu, să obțină wild card-uri. Dar cred că dacă ea mai are aceeași dorință, cred că vârsta de 32, 33 de ani nu este o problemă. Vârsta înseamnă și experiență.

Are nevoie și de un antrenor foarte bun.

Sunt sigur că asta nu este o mare problemă pentru ea, pentru că multă lume și-ar dori să lucreze cu Simona. Trebuie doar să fie convinsă când alege pe cineva.