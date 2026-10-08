Prezentat în tricoul FCSB FOTO. Unde a ajuns să antreneze „secundul” lui Marius Baciu, după despărțirea de roș-albaștri

Sorin Bucuroaia (48 de ani), „secund” la FCSB în perioada în care Marius Baciu era A1, a fost prezentat în funcția de antrenor principal la FC Păușești Otăsău, echipă din Liga 3.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Bucuroaia nu este străin de FC Păușești Otăsău. A fost „secundul” lui Marius Baciu la echipa din Vâlcea între octombrie 2024 și decembrie 2025, iar cei doi au contribuit la promovarea echipei în al treilea eșalon.

Sorin Bucuroaia, noul antrenor de la FC Păușești Otăsău. A fost prezentat în tricoul FCSB

Tehnicianul a fost prezentat la noua echipă în echipamentul celor de la FCSB.

„BINE AI REVENIT ÎN FAMILIA FCPO! FC Păușești Otăsău are un nou antrenor principal, dar și un om care cunoaște foarte bine această echipă și această familie! Suntem bucuroși să anunțăm revenirea lui Sorin Bucuroaia pe banca tehnică a echipei noastre!

Alături de echipă, Sorin Bucuroaia a contribuit la promovarea din Liga a IV-a în Liga a III-a, dar și la câștigarea Cupei României faza județeană Vâlcea, urmată de triumful în Cupa României faza regională

Acum, revine la FC Păușești Otăsău după o perioadă în care a activat la FCSB, în calitate de antrenor secund, experiență care îi oferă un plus important de cunoștințe, informații și experiență pe care suntem convinși că le va pune în slujba echipei noastre.

Un om care știe ce înseamnă FCPO. Un antrenor care știe drumul spre performanță. Îi urăm bun venit din nou în familia FC Păușești Otăsău și îi dorim mult succes în noul mandat! Împreună mai puternici! HAI FCPO!”, a anunțat FC Păușești Otăsău pe Facebook.

De-a lungul carierei, Sorin Bucuroaia a mai fost antrenor principal la CSM Râmnicu Vâlcea, FC Speranța.

După primele 7 etape din Liga 3, FC Păușești Otăsău ocupă locul 8 în Seria a 6-a, cu 8 puncte.

Bucuroaia își va face sâmbătă debutul pe banca noi sale echipe, la partida cu CS Drobeta Turnu Severin, liderul seriei, cu 16 puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport