„A ucis Steaua” Reacții acide după prelungirea procesului de 37 de milioane de euro dintre CSA și FCSB: „Vom recupera suma”

Tribunalul București a decis ca prejudiciul reclamat de CSA Steaua pentru folosirea mărcii și identității „Steaua” de către FCSB să fie evaluat printr-o nouă expertiză judiciară.

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, și Adrian Căvescu, avocatul FCSB, au reacționat.

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Procesul în care MApN, prin Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, solicită despăgubiri de aproape 37 de milioane de euro de la FCSB a mai făcut miercuri, 7 octombrie, un pas procedural, fără ca instanța să intre însă în analiza efectivă a prejudiciului.

Florin Talpan: „Vom recupera acea sumă de 36 de milioane de euro”

La Tribunalul București, avocatul FCSB, Adrian Căvescu, a solicitat efectuarea unei noi expertize pentru stabilirea prejudiciului.

Instanța a admis cererea și a decis ca evaluarea să fie realizată de un expert judiciar, desemnat prin tragere la sorți.

Costurile expertizei au fost stabilite la 5.000 de lei și vor fi suportate de ambele părți. Următorul termen a fost stabilit pentru 3 februarie 2027.

Florin Talpan este convins că în cele din urmă CSA Steaua va avea câștig de cauză.

„Astăzi, 7 octombrie, în litigiul privind prejudiciul pretins ca urmare a utilizării fără drept a mărcii «STEAUA» către FCSB, am solicitat instanței încuviințarea unei expertize judiciare în specialitatea contabilitate/evaluare economică, pentru stabilirea obiectivă a întinderii prejudiciului.

Am arătat că raportul de expertiză extrajudiciară existent la dosar nu a fost valorificat ca probă, iar în aceste condiții expertiza judiciară este necesară pentru ca prejudiciul să poată fi cuantificat pe baza documentelor și datelor relevante din cauză.

Totodată, am solicitat desemnarea unui expert parte și ca cheltuielile expertizei să fie suportate de ambele părți, având în vedere că proba cu expertiză judiciară a fost solicitată și de pârâtă.

Am cerut instanței să dispună administrarea acestei probe pentru aflarea adevărului și stabilirea în mod obiectiv a prejudiciului.

S-a fixat un nou termen pentru 3 februarie 2027. Sunt mulțumit că instanța a desemnat acel expert să se facă o expertiză. Sunt convins că această expertiză va determina tot prejudiciul pe care FCSB l-a cauzat CSA Steaua prin folosirea cu rea credință a mărcii din 2004-2016.

Dar ei și din 2018 au folosit această denumire. Eu zic că vom recupera acea sumă de 36 de milioane de euro. Chiar domnul Becali a declarat că a câștigat 200 de milioane de euro. Să-și ia gândul că ei se numesc Steaua, niciodată nu s-au numit”, a declarat Florin Talpan pentru fanatik.ro.

Dacă nu se folosea de acest nume, să mintă jucătorii că ei joacă la Steaua, el în acest moment nu mai era în nicio divizie. Nu se poate ca acest Becali să răspundă odată pentru tot ce face în țara asta? Ei nu sunt continuatori, nu au fost niciodată Steaua și nu vor fi. Trebuiau retrogradați în 2017. Florin Talpan, jurist CSA Steaua

Adrian Căvescu: „Talpan a ucis Steaua”

Avocatul FCSB a avut la rândul său o reacție acidă la adresa lui Talpan.

„La termenul de azi (n.r. miercuri, 7 octombrie), Tribunalul București a considerat că proba cu interogatoriul ca fiind administrată și a continuat procesul cu administrarea probei cu expertiză contabilă cerută de FCSB.

Instanța va stabili obiectivele în funcție de ce au cerut părțile și a desemnat un expert acordând un termen pentru realizarea expertizei la data de 03.02.2027.

Spre surprinderea reprezentantului convențional al CSA, am depus în original celebra tranzacție extrajudiciară din 24 ianuarie 2003, când Asociația Fotbal Club Steaua București a transferat toate drepturile și obligațiile echipei istorice Steaua către actualii acționari. Numai să o scoatem de la notar ne-a costat 2.400 de lei. Actul cu semnătura lui Păunescu, a lui Pițurcă.

Mergem înainte și ne facem datoria în instanță. Sunt convins că vom câștiga și că se va respinge acțiunea lor. Eu am luat acest proces pentru Steaua. Băiatul meu plângea noaptea după ce s-a întâmplat”, a declarat Adrian Căvescu pentru sursa citată.

Pe domnul Talpan îl interesează strict persoana lui. Are o marcă în sertar, nu vând nimic, nu o să mai joace nici în play-off, deci practic a ucis Steaua. Adrian Căvescu, avocat FCSB

De unde a pornit conflictul pentru marca „Steaua”

Litigiul privind prejudiciul are la bază o serie de procese începute cu mai mulți ani înainte.

Un moment-cheie a fost 3 decembrie 2014, când Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul CSA Steaua și a anulat marca „Steaua București” înregistrată de societatea care deținea echipa lui Gigi Becali. Era vorba despre marca depusă în 2004.

După acea decizie, echipa lui Gigi Becali a continuat sezonul 2014/2015, dar CSA Steaua și FCSB nu au ajuns la un acord privind folosirea mărcii. Ulterior, clubul din Liga 1 și-a schimbat denumirea în FCSB.

În 2016, CSA a folosit decizia privind marca drept fundament pentru solicitarea despăgubirilor de 36,8 milioane de euro.

ÎCCJ a tranșat din nou disputa privind mărcile, în 2025

Un alt litigiu important din războiul juridic dintre cele două cluburi s-a încheiat în toamna lui 2025.

FCSB a încercat să anuleze mărcile deținute de CSA Steaua. După ce Curtea de Apel București respinsese acțiunea, FCSB a declarat recurs.

Pe 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul FCSB, iar soluția a devenit definitivă. Astfel, procesul privind mărcile deținute de CSA Steaua s-a încheiat în favoarea clubului Armatei.

Decizia ÎCCJ a eliminat unul dintre principalele litigii care blocaseră reluarea procesului privind prejudiciul.

CSA Steaua a câștigat și procesul pentru palmares

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar în iunie 2025 a venit decizia finală.

Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.

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